Locuința se află în satul Brusturi din comuna Hălmagiu, județul Arad, are două camere și o suprafață de 47 de metri pătrați.

Potrivit anunțului de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro, casa este amplasată pe un teren intravilan de 760 de metri pătrați, iar utilitățile sunt disponibile la stradă.

Cea mai ieftină casă din România. Foto: Imobiliare.ro.

Plătești 15 milioane euro pentru cea mai scumpă casă din țară

Spre deosebire de modesta locuință din județul Arad, cea mai scumpă casă (foto jos) pe care o poți cumpăra în momentul de față în România se află în Capitală. Este vorba despre o vilă de lux din cartierul Aviatorilor scoasă la vânzare pentru 15 milioane de euro.

“Clădirea se află într-un cadru dominat de ambasade, reședințe diplomatice și vile interbelice renovate impecabil, la doar câțiva pași de Piața Victoriei, Parcul Kiseleff și Parcul Herăstrău”, se menționează în anunțul de vânzare de pe Imobiliare.ro.

“Imobilul a fost complet renovat și modernizat, oferind standarde superioare de calitate, un design contemporan și soluții tehnice actuale”, se mai explică în anunț.

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Cea mai scumpă casă pe care o poți cumpăra în România este dispusă pe șapte niveluri și însumează peste 2.400 mp.

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