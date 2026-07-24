„Nu am avut nicio săptămână să nu explodeze o bombă”

Ciprian Ciucu spune că, la începutul mandatului, a crezut că nu înțelege suficient mecanismele de funcționare ale Primăriei Capitalei. Ulterior, a realizat că instituția se confruntă cu numeroase probleme financiare acumulate în timp.

„După ce am preluat mandatul, am crezut că poate nu înțeleg eu Primăria Municipiului București. Că nu este și asta o primărie și că ar fi o altă mâncare de pește.”

Edilul afirmă că, de atunci, apar constant noi obligații financiare.

„Nu am avut nicio săptămână, dar niciuna, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut, mă refer la bombele bugetare plasate în ultimii 20 de ani și despre care mai aflu săptămânal.”

Primarul spune că, după primele luni de mandat, surprinderea s-a transformat într-o obișnuință.

„La început eram pur și simplu uimit, siderat! Acum m-am obișnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta.”

Facturi de 34,5 milioane de lei pentru STB

Printre problemele descoperite în această săptămână, Ciprian Ciucu menționează cererea STB de executare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI).

„STB vrea să execute ADI TPBI cu «doar» 34,5 de milioane de lei pentru facturi din 2021 și 2023. Bani pe care trebuie să îi dea primăria. Bani din aer, nebugetați.”

O altă obligație financiară provine dintr-o hotărâre judecătorească privind lipsa unui sediu pus la dispoziția Instituției Prefectului.

„Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanțe în mână cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziție un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani.”

Primarul mai spune că municipalitatea este obligată de instanță să cumpere un teren privat pe care a fost construit un bloc încă din 1997.

„Suntem obligați de o instanță să cumpărăm un teren pentru care plătim penalități zilnice, mult mai mari decât valoarea terenului, de aceea mai bine îl cumpărăm. Este vorba despre un teren privat pe care PMB a construit un bloc în anul 1997.”

Totodată, edilul amintește și de un nou litigiu cu omul de afaceri Costică Constanda.

„Dl. Costanda și-a cam primit banii, dar, ce să vezi, ne-a mai dat în judecată pentru actualizări suplimentare de 34 de milioane de lei.”

Termoenergetica are datorii de aproximativ 1,5 miliarde de lei

Pe lista dificultăților financiare se află și situația companiei Termoenergetica.

„A, și să nu uit și asta, Termoenergetica are datorii la Elcen de cca. 1,5 miliarde, pentru care noi plătim eșalonat cca. 150 milioane pe lună.”

Ciprian Ciucu spune că, pe lângă investițiile aflate în desfășurare, administrația trebuie să gestioneze și aceste obligații financiare moștenite.

„Absolut superb! Sunt nevoit că în anii următori să fac o minune, să țin financiar Primăria Municipiului București pe linia de plutire, în timp avem și multe lucrări de investiții. Eu zic că voi reuși cumva, dar vor fi necesare niște reforme suplimentare.”

În finalul mesajului, edilul susține că știa că situația este dificilă înainte de alegeri, însă amploarea problemelor a fost descoperită abia după preluarea mandatului.

„Și lumea mă întreabă dacă nu știam atunci când am candidat. Știam eu ceva, dar nimeni nu prezenta public situația reală pentru că nici ei nu o știau… Să vedem ce mai apare săptămâna viitoare.”, a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.

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