Ambasadorul României la NATO: Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al țării

Ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, a transmis vineri un mesaj pe rețeaua X în care a confirmat că Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al României. Diplomatul a precizat că este a doua interceptare reușită realizată de aviația militară română, după o misiune similară desfășurată în Estonia.

În mesajul publicat pe platforma X, ambasadorul României la NATO a subliniat că incidentul demonstrează consolidarea capacității de reacție a României și a aliaților din cadrul NATO în fața amenințărilor la adresa securității.

Today, the Romanian Air Forces shot down a drone that violated our airspace, the second successful interception after the one in Estonia, performed also by our Air Forces. Romania and its @NATO Allies are clearly strengthening their knowledge, readiness, and their responses to… https://t.co/OiN3oN6J8k — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) July 24, 2026

„Astăzi, Forțele Aeriene Române au doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian, aceasta fiind a doua interceptare reușită după cea din Estonia, realizată tot de Forțele Aeriene Române. România și aliații săi din NATO își consolidează în mod clar cunoașterea situației, nivelul de pregătire și răspunsurile la aceste amenințări de securitate”, a scris Dan Neculăescu.

Diplomatul a evidențiat că atât România, cât și aliații din NATO își întăresc permanent capacitatea de monitorizare și reacție în fața provocărilor de securitate.

Potrivit mesajului ambasadorului, aceasta este a doua interceptare reușită atribuită Forțelor Aeriene Române, după cea efectuată anterior în Estonia. Dan Neculăescu a transmis că experiența acumulată și cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice contribuie la îmbunătățirea nivelului de pregătire și la consolidarea răspunsului comun în fața amenințărilor la adresa securității.

Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă în spațiul aerian românesc

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos, și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează, pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat președintele.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea si analizarea situației”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Este prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de la începutul războiului din Ucraina (februarie 2022) și până acum. Abia în februarie 2025, la trei ani de la atacarea Ucrainei de către Rusiei, Parlamentul României a adoptat două legi importante care au simplificat lanțul de comandă pentru doborârea dronelor pe teritoriul național.

Este vorba despre Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional și Legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român

Mesaj RO-Alert în Tulcea, Galați și Brăila înainte ca drona să fie doborâtă de un F-16

Autoritățile au emis vineri, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea, Galați și Brăila, dar și din alte județe, avertizând populația cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul atacurilor cu drone lansate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

În mesajul primit pe telefoanele mobile, autoritățile au transmis următoarea avertizare: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, mesaj după drona doborâtă la Buzău

„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07. Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor.

În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cu autorizare nationala de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău. În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației. Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei.

Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.

Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.

România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a scris Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Drona care a explodat pe un bloc din Galați

Unul dintre cele mai grave incidente înregistrate pe teritoriul României a avut loc în noaptea de 29 mai 2026, la ora 02:00. O dronă militară rusească de tip Geran-2, încărcată cu aproximativ 30 de kilograme de explozibil, s-a prăbușit direct pe acoperișul unui bloc de locuințe cu 10 etaje din municipiul Galați.

Impactul violent a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu devastator care a cuprins un apartament de la ultimul etaj. O mamă și fiul ei în vârstă de 14 ani au fost răniți și spitalizați cu arsuri, iar peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență în mijlocul nopții.

Dronele rusești sunt vânate și doborâte în țările NATO

Infiltrările repetate ale aparatelor de zbor neidentificate în spațiul aerian al NATO nu mai primesc doar avertismente radio sau escortă. În ultimul an, aliații au trecut de la simpla monitorizare la neutralizarea directă a țintelor care prezintă risc la adresa securității naționale și regionale. Tensiunile au atins un punct de cotitură în luna septembrie a anului 2025. În urma unor incursiuni repetate în spațiul aerian polonez, autoritățile de la Varșovia au luat decizia fără precedent de a doborî o dronă străină care pătrunsese pe teritoriul național. Evenimentul a marcat prima dată când o țară membră NATO a interceptat și distrus un aparat de zbor neautorizat prăbușit sau dirijat deasupra spațiului său suveran.

Un nou capitol în securitatea Flancului Estic s-a scris în luna mai a anului 2026, de această dată pe teritoriul Estoniei, în timpul unei misiuni de poliție aeriană. Un pilot militar român, aflat la comanda unui avion de vânătoare în cadrul forțelor aliate dislocate în regiune, a interceptat și a doborât o dronă străină care intrase neautorizat în spațiul aerian estonian. Intervenția rapidă și precisă a aviatorului român a fost prima de acest fel realizată de un pilot militar român pe teritoriul unui alt stat aliat, în cadrul unei misiuni NATO de apărare colectivă.

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