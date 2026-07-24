Invitat la emisiunea „Brigada devreme” de la Radio Impuls, artistul a povestit cum decurg ieșirile sale în oraș și ce relație are cu vânzătorii și cu oamenii care îl recunosc.

Paul Surugiu: „Am doamnele mele pe care le iubesc”

Întrebat dacă poate merge liniștit la piață, Fuego a mărturisit că face acest lucru, chiar dacă asta înseamnă să acorde timp fiecărui om care dorește o fotografie sau o vorbă bună. Artistul a oferit ca exemplu piața din Băneasa, un loc unde s-a creat o mică comunitate în jurul său.

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„Acolo sunt doamnele mele, doamnele mele pe care le iubesc. Eu când mă duc acolo îmi dau cele mai bune produse. Am trei doamne care își pun în grădină roșiile, ceapa și de fiecare dată când mă duc la ele, mă servesc cu ce au mai bun”, a declarat Paul Surugiu.

Cât despre micile dezavantaje ale notorietății, artistul a glumit cu privire la prețuri, menționând că uneori plătește „cu 2 lei mai mult”, însă schimbul de energie și timpul acordat oamenilor pentru poze sunt lucruri pe care le oferă din suflet.

Sfatul primit de Fuego în 1993

În cadrul aceleiași emisiuni, Fuego a amintit despre perioada în care fost descoperit de compozitorul George Grigoriu, cel care l-a lansat la Festivalul de la Mamaia în 1993. Sfatul primit atunci l-a aplicat mereu. Compozitorul i-a explicat că, odată devenit persoană publică, rolul său este să aducă bucurie celor din jur.

„George Grigoriu mi-a spus așa: «Paul, tu nu-ți mai aparții acum. Trebuie când ieși pe ușă să ai zâmbetul pe buze, indiferent ce probleme ai. Că la fel ca și tine, oamenii au probleme, necazuri, gânduri. Oamenii uneori sunt triști. Tu trebuie să le descrețești frunțile și când ieși pe ușa casei tale să zâmbești și să te porți frumos cu orice om îți vine în față»”, și-a amintit cântărețul.

„E atâta tristețe în anii pe care îi trăim din cauza problemelor din societate, încât oamenii nu mai au nevoie de alte tristeți. Și atunci, dacă mă întâlnesc cu cineva, fac poze, zâmbesc oamenii, pentru că poți într-o secundă să-i furi din cotidian, oameni triști care au nevoie să uite și să zâmbească”, a concluzionat Fuego.

Foto: Instagram

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