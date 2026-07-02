Insula Iubirii – Reuniuni începe din 23 iulie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul surpriză de la Antena 1

Când începe Insula Iubirii – Reuniuni

Sezonul cu numărul zece va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Însă, până la momentul lansării, telespectatorii vor avea parte de o surpriză, în premieră, în această vară, din 23 iulie 2026!

Cuplurile și ispitele care au scris istorie în cele mai fierbinți sezoane se întorc în show-ul care i-a făcut cunoscuți, de această dată, în România, într-o serie exclusivă de ediții speciale! „Insula Iubirii – Reuniuni” va fi formatul în care cei mai rebeli, mai controversați și mai discutați participanți își vor găsi locul pentru a povesti despre viața lor de după participare.

Ce s-a schimbat între ei, cum arată relațiile lor acum și ce planuri au în viața personală, cei de acasă vor afla în curând.

Cine participă la Insula Iubirii – Reuniuni

Printre numele despre care s-a vorbit deja se numără Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, concurenți ale căror povești au stârnit numeroase reacții în ultimele sezoane. De asemenea, Cătălin va fi încă o dată față în față cu Maria.

Pe lângă mărturisirile participanților, producătorii vor readuce în atenția publicului și unele dintre cele mai virale momente din sezoanele anterioare. Foștii concurenți își vor revedea imaginile și vor comenta, cu sinceritate, reacțiile și deciziile pe care le-au luat atunci, oferind explicații pentru situațiile care au ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

Cine prezintă Insula iubirii – Reuniuni

Prezentatorul TV Radu Vâlcan va fi din nou cel care va dirija cele mai intense ceremonii ale focului, unde secretele vor ieși la iveală, iar nostalgia se va împleti cu tensiunea momentului.

„Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent.

Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei! În plus, vom avea ocazia să revedem imagini virale, imagini iubite de toată lumea și să vedem ce-și mai amintesc din acel moment al vieții lor. Ne vedem din 23 iulie 2026, la «Insula Iubirii – Reuniuni»”, a spus Radu Vâlcan, înainte de startul difuzării.

Unde se filmează Insula iubirii – Reuniuni

Noul format, intitulat oficial „Insula Iubirii – Reuniuni”, va aduce în prim-plan trăiri complet reale și răspunsuri la întrebările care i-au măcinat pe fani mult timp după stingerea ultimelor torțe din Thailanda. De data aceasta, acțiunea nu se mai mută pe plajele exotice, ci rămâne în România, într-un cadru special amenajat care recreează atmosfera tensionată și plină de emoție a celebrului bonfire.

Telespectatorii vor afla, în exclusivitate, cum s-a schimbat viața participanților după terminarea emisiunii, cum arată relațiile lor în prezent, cine a ales să meargă pe drumuri separate sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru regăsire.

În plus, edițiile speciale vor readuce pe ecrane momentele devenite virale și reacțiile actuale ale concurenților când își revăd propriile greșeli sau declarații de dragoste.

Despre Insula iubirii- Reuniuni, noul show de la Antena 1

După modelul care a făcut senzație în Spania și a generat audiențe impresionante, producătorii au decis să aducă și în România aceeași rețetă care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Astfel, înainte de startul sezonului 10, concurenții care au scris cele mai controversate povești de iubire din sezoanele 8 și 9 au fost reuniți pentru o serie de ediții speciale.

Printre cei care au atras toate privirile la filmările edițiilor speciale s-au numărat Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, cuplurile ale căror povești au ținut telespectatorii cu sufletul la gură în ultimele două sezoane.

Potrivit Cancan, revederile nu au fost deloc lipsite de emoții, mai ales că în ecuație au intrat și ispitele care au contribuit la destrămarea relațiilor lor. Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile pe parcursul show-ului.

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