Spre deosebire de multe oferte la acest preț, imobilul nu este implicat într-un proces de executare silită, iar viitorul proprietar primește atât o construcție, cât și un teren intravilan de 284 de metri pătrați.

Pe teren există o construcție de 37 de metri pătrați, din anul 1928, ceea ce înseamnă că locuința are aproape un secol vechime. Aceasta are acoperiș din șindrilă și este încadrată în prezent ca anexă gospodărească, fiind necesare lucrări serioase de renovare pentru a putea fi locuită.

foto 2 cea mai ieftina locuintaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Utilitățile de bază sunt disponibile în zonă, existând acces la apă și energie electrică, iar canalizarea este în curs de realizare, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe Imobiliare.ro. 

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară, la nivel național, prețurile au urcat, în medie, cu 13,5% în ultimul an, ajungând la 1.974 euro/mp. Concret, în ianuarie 2026, proprietarii și dezvoltatorii au cerut cu 235 de euro mai mult pe metru pătrat decât în aceeași lună a anului trecut.

Un bunic de 85 de ani a fost răpit din pat și ucis din greșeală, în Australia. Poliția i-a implorat pe răpitori să-l lase liber
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
