Poliția a cerut public eliberarea lui

În orele de după dispariție, autoritățile au organizat mai multe conferințe de presă în care au transmis direct răpitorilor că au greșit persoana și le-au cerut să-l abandoneze într-un loc sigur, scrie CNN.

„Suspectez că ținta reală urma să fie răpită pentru a se cere o răscumpărare”, a declarat detectivul Andrew Marks din cadrul New South Wales Police Force.

În loc de asta, a apărut un videoclip în care bărbatul era legat, filmat într-o clădire abandonată din zona Dural, la aproximativ 20 de kilometri de casa sa. Când polițiștii au ajuns la locație, bunicul nu mai era acolo.

Bunicul a fost ucis și doi bărbați au fost arestați

Marți, 24 februarie, corpul neînsuflețit al lui Chris Baghsarian a fost descoperit în apropierea unui teren de golf, într-o zonă rurală la vest de Sydney. O autopsie urmează să stabilească exact cauza morții.

„Faptul că un om nevinovat a fost luat din propria casă este inacceptabil”, a spus detectivul Marks.

La mai puțin de 24 de ore după descoperirea trupului, poliția a descins în două proprietăți din apropiere de Sydney. Au fost arestați doi bărbați, în vârstă de 24 și 29 de ani, care urmează să fie puși sub acuzare pentru răpire și crimă.

Anchetatorii spun că este posibil să fie implicate cel puțin trei persoane și că vor urma și alte arestări.

„Un coșmar” pentru familie

Familia victimei a transmis într-un comunicat că trăiește „un coșmar ireal”: „Chris este un tată, frate, unchi și bunic devotat. Este profund iubit, blând și cel mai bun om”, au spus apropiații.

Criminologul Clarke Jones, cercetător la Universitatea din Australia, a declarat pentru CNN că astfel de cazuri sunt extrem de rare în acea zonă. În mod obișnuit, a explicat el, dacă răpitorii își dau seama că au greșit persoana, aceasta este eliberată. În acest caz, însă, lucrurile au avut un final diferit.

