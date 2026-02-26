Într-un comunicat de presă, PNL a atras atenția că afirmațiile lui Grindeanu, făcute în interviul acordat G4Media, afectează credibilitatea României și induc o stare de instabilitate politică. „Stabilitatea țării și relansarea economică depind de implementarea onestă a reformelor și de respectarea obiectivelor din protocolul Coaliției”, se arată în comunicat.

Liberalii au subliniat că sunt în proces de pregătire a unui buget „onest, fără privilegii”, ce vizează reducerea deficitului bugetar și relansarea economică a țării. „Trebuie să menținem disciplina fiscală și să evităm anularea sacrificiilor făcute de români în ultimii ani”, au declarat oficialii PNL.

În contextul tensiunilor din Coaliție, PNL îi cere lui Sorin Grindeanu să clarifice dacă PSD se poziționează ca partid de guvernare sau de opoziție. „PSD trebuie să decidă urgent dacă susține reformele necesare sau dacă dorește să le blocheze”, afirmă liberalii.

PNL și-a reafirmat angajamentul față de Acordul Coaliției semnat în 2025, precizând că nu va ceda în fața „niciunui șantaj politic”. „Premierul Ilie Bolojan are susținerea totală a PNL, iar schimbarea acestuia nu este negociabilă”, au transmis liderii partidului.

Liberalii avertizează că, în cazul în care PSD solicită modificarea Acordului Coaliției, PNL își rezervă dreptul de a reacționa, bazându-se pe principiul că „un acord nerespectat duce la pierderea încrederii între parteneri și elimină garanția respectării unui nou acord”.

