Sute de șoferi se plâng de gropile din București, formate după ultima ninsoare

Fenomenele și condițiile meteo extreme din ultimele săptămâni au contribuit la formarea gropilor uriașe pe drumurile din România. În București, sute de șoferi se plâng de drumurile din fiecare sector, iar mulți dintre ei susțin că și-au distrus nu doar unul, ci chiar două sau trei cauciucuri în gropile din Capitală.

Situația a fost semnalată pe grupul InfoTrafic București Ilfov, acolo unde unul dintre conducătorii auto a realizat o postare. Bărbatul i-a întrebat pe membrii cine și cum ar putea fi tras la răspundere pentru situația și gropile din București. Acesta a adăugat și o fotografie în care apar cauciucul tăiat și una din jantele mașinii complet distrusă după ce ar fi intrat cu mașina într-o groapă.

„Salut, să ne spună cineva pe cine putem acționa în judecată și dacă se rezolvă ceva, dacă am spart jantele și cauciucurile în groapa nemarcată!?”, a scris utilizatorul.

Oamenii critică dur gropile uriașe nesemnalizate și situația din București

Membrii cunoscutului grup au reacționat imediat, semnalând probleme în tot orașul și zeci de cazuri și incidentele pe străzi din cauza gropilor. Postarea a strâns peste 160 de comentarii de la membrii comunității. Oamenii critică dur situația din București, în special în contextul majorărilor de taxe de la începutul acestui an.

„Nu mai pot fi numite gropi… sunt șanțuri și cratere ce ne pun în real pericol!!! Pentru așa ceva nu fac petiții! La fel și zăpada, acum super mizeria, nimeni și nicăieri nu am văzut să debaraseze carosabilul ori locurile de parcare, oricum prea puține și extra taxate pe lângă impozitele majorate”, a scris cineva în mediul online.

Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Gropile semnalate de șoferi în zona Universitate, pe carosabil. Foto: colaj Facebook / InfoTrafic București Infov

„Bucureștiul arată ca după bombardament!”, a mai comentat o persoană.

„S-au format foarte multe gropi. Nimeni nu le astupă și nu se face nimic, ocolești 2 și dai mai în față în 5 gropi, sunt plantate mai rău ca ciupercile”, spune unul dintre membrii comunității.

Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Una dintre gropile formate pe carosabil în București, după ultima ninsoare. Foto: Facebook / InfoTrafic București Ilfov

Ce spun șoferii care și-au distrus cauciucurile în gropile din București

Zeci de șoferi se plâng că au făcut pană după ce au intrat cu mașinile în gropile nesemnalizate din Capitală. Pentru unii dintre ei ghinionul este cu atât mai mare cu cât nu au distrus doar una, ci două sau poate trei cauciucuri.

Unii dintre conducătorii auto au mărturisit inclusiv că au făcut pană după ce au intrat cu roata într-o groapă uriașă nesemnalizată, au luat cauciucuri noi și peste doar câteva ore au întâmpinat aceeași problemă.

„Tot Bucureștiul este plin de gropi. Am făcut pană, am cumpărat cauciucuri noi și în câteva zile aceeași problemă, alte cauciucuri și sunt foarte scumpe :( nu se poate așa ceva”, a scris unul dintre membrii.

„Eu mi-am tăiat ambele cauciucuri din față într-o singură zi”, a mai scris unul dintre utilizatori.

„Ambele jante cu cauciuc! Blv. Banu Manta, acolo mi-am spart toată mașina. Atenție dacă o să chemi Poliția să îți dea proces verbal ca să poți acționa, ai de așteptat”, a mai scris o tânără din București.

„Am spart și eu 2 cauciucuri în 3 zile pe centură. Este imposibil să eviți atâtea gropi în traficul aglomerat”, spune o persoană.

Situația este confirmată și de proprietarul unei vulcanizări din Capitală. Bărbatul spune că a înlocuit cauciucuri „de sute de milioane” doar în ultimele zile.

Mașina cu anvelopa tăiată și janta îndoită într-o groapă din București
Una dintre mașinile postate de utilizatori: cauciucul este tăiat și janta îndoită după ce șoferul a lovit mașina într-o groapă. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

„Am vulcanizare în București. De luni până azi nu vă imaginați câte anvelope de sute de milioane au fost sparte din cauza drumurilor”, a scris el.

La postare de pe grupul InfoTrafic București Ilfov, oamenii au distribuit inclusiv imagini cu gropile din Capitală, încercând să îi atenționeze pe alți participanți la trafic cu privire la zonele de risc.

Cum își pot recupera șoferii care și-au distrus mașinile în București daunele

La aceeași postare, internauții vin și cu soluții pentru șoferii din București. Pe de-o parte, unii dintre ei recomandă ca Poliția să fie anunțată în momentul în care s-a petrecut incidentul, ca ulterior persoanele păgubite să poată da primăriile de sector în judecată.

„Trebuie să suni la poliție, proces verbal la fața locului, ar fi bine și un martor de pe acolo și se acționează în judecată Primăria Sector 1”, l-a sfătuit unul dintre membrii grupului pe autorul postării, care a avut incidentul în zona Herăstrău.

Gropi uriașe pline cu apă, pe stradă asfaltată din București
O stradă din zona Băneasa – Herăstrău, unde se văd gropile formate pe carosabil după ninsoare. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

Pe de altă parte, un alt membru al grupului a prezentat o serie de indicații clare pentru șoferii care trec prin astfel de situații.

„1. Trebuie să faci poze CLARE la locul incidentului. Trebuie să faci poza la groapa, trebuie să faci poza la mașină și să se vadă împrejurimile locului. Adică 1001 poze.

2. Trebuie chemată poliția rutieră să facă un proces verbal de constatare.

3. O urci pe platformă și te duci la service să-ți facă un deviz de reparații.

4. Cu toate cele de sus și copii după acte, faci mail către PMB sau aia de sector unde au termen de 30 de zile să îți răspundă.

P.S. dacă ai constatarea de la Rutieră făcută la locul incidentului, procesul are o garanție mai mare să fie acceptată de primărie și să îți primești banii înapoi”, spun el.

Zeci de șoferi și-au distrus anvelopele în gropile din București, apărute după ninsoare: „Mi-am tăiat ambele cauciucuri într-o singură zi”. Cum își pot recupera daunele
Gropile formate pe marginea drumului, București – Măgurele. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

Primăriile, obligate să plătească în 30 de zile pagubele

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, într-un interviu la Antena 3 CNN, ce pot face șoferii care trec prin astfel de situații și cum își pot recupera daunele. El atrage atenția că odată ce sunt notificate, primăriile sunt obligate să plătească daunele în termen de 30 de zile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, păgubiții pot acționa instituția în judecată.

Totuși, Adrian Cuculis le recomandă șoferilor să sune la Poliție, pentru că procesul verbal al agenților va sta drept probă în proces.

„Oamenii trebuie să știe că trebuie să facă poze, să aibă filmări, să oprească dacă este cazul o mașină din spate sau un pieton și să-l prezinte ca martor în instanță. Primăriile sunt obligate să plătească, la simpla notificare în 30 de zile. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, oamenii pot ajunge în instanța de judecată și s-ar putea ca aceste cheltuieli pe care le generează primăriile să fie mai mari decât dacă și-ar asfalta propriile străzi și drumuri pe care le au în gestiune”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

De ce apar gropile în asfalt pe drumurile din România, după ninsoare

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a explicat de ce apar gropilor pe drumurile din România după ninsori și condiții meteo extreme. Într-o postare pe Facebook, instituția a detaliat cauzele și soluțiile aplicate pentru menținerea siguranței traficului.

Potrivit AND, fenomenele meteorologice severe din acest an, precum ciclurile repetate de îngheț și dezgheț, ploile abundente și variațiile mari de temperatură au accentuat deteriorarea drumurilor

„Principalele cauze sunt îmbătrânirea îmbrăcămintei asfaltice și infiltrarea apei în structura rutieră. În perioadele de îngheț, apa acumulată își mărește volumul, exercitând presiune asupra stratului asfaltic. Ulterior, prin dezgheț, structura cedează, în special pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltică uzată, iar sub acțiunea traficului, în special a celui greu, apar gropi și degradări ale carosabilului”, explică reprezentanții AND.

Pentru a remedia situația, AND anunță că intervine rapid cu mixtură asfaltică rece, prioritizând lucrările în funcție de riscurile pentru siguranța rutieră. De asemenea, instituția anunță că pregătește reparații mai ample, care „vor fi executate imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald”.

Aceeași situație a fost raportată și de conducătorii auto din Ploiești. Șoferii se plâng că sunt peste 500 de gropi în oraș, în care îți poți rupe mașina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un bunic de 85 de ani a fost răpit din pat și ucis din greșeală, în Australia. Poliția i-a implorat pe răpitori să-l lase liber

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Viva.ro
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
GSP.RO
Iată ce au decis procurorii în cazul lui Gabi Matei, după ce a fost adus în cătușe azi la Parchet!
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Știri România 13:28
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Știri România 13:05
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Elle.ro
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Stiri Mondene 14:31
Succes internațional pentru serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. În ce țări va fi difuzat: „Povestea noastră merge mai departe în lume”
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Stiri Mondene 14:14
Dan Bălan a lansat un nou proiect. Ludmila, mama lui, îi e alături: „A fost dintotdeauna visul meu”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax.ro
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”
KanalD.ro
O fetiță de 3 ani a fost strivită mortal de calul familiei, sub privirile neputincioase ale mamei sale: „Inimile noastre sunt zdrobite”

Politic

Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Politică 13:21
Ciprian Șerban, ministrul PSD al transporturilor, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată, deși fusese exmatriculat în anul I
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Fanatik.ro
Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj