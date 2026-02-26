Sute de șoferi se plâng de gropile din București, formate după ultima ninsoare

Fenomenele și condițiile meteo extreme din ultimele săptămâni au contribuit la formarea gropilor uriașe pe drumurile din România. În București, sute de șoferi se plâng de drumurile din fiecare sector, iar mulți dintre ei susțin că și-au distrus nu doar unul, ci chiar două sau trei cauciucuri în gropile din Capitală.

Situația a fost semnalată pe grupul InfoTrafic București Ilfov, acolo unde unul dintre conducătorii auto a realizat o postare. Bărbatul i-a întrebat pe membrii cine și cum ar putea fi tras la răspundere pentru situația și gropile din București. Acesta a adăugat și o fotografie în care apar cauciucul tăiat și una din jantele mașinii complet distrusă după ce ar fi intrat cu mașina într-o groapă.

„Salut, să ne spună cineva pe cine putem acționa în judecată și dacă se rezolvă ceva, dacă am spart jantele și cauciucurile în groapa nemarcată!?”, a scris utilizatorul.

Oamenii critică dur gropile uriașe nesemnalizate și situația din București

Membrii cunoscutului grup au reacționat imediat, semnalând probleme în tot orașul și zeci de cazuri și incidentele pe străzi din cauza gropilor. Postarea a strâns peste 160 de comentarii de la membrii comunității. Oamenii critică dur situația din București, în special în contextul majorărilor de taxe de la începutul acestui an.

„Nu mai pot fi numite gropi… sunt șanțuri și cratere ce ne pun în real pericol!!! Pentru așa ceva nu fac petiții! La fel și zăpada, acum super mizeria, nimeni și nicăieri nu am văzut să debaraseze carosabilul ori locurile de parcare, oricum prea puține și extra taxate pe lângă impozitele majorate”, a scris cineva în mediul online.

Gropile semnalate de șoferi în zona Universitate, pe carosabil. Foto: colaj Facebook / InfoTrafic București Infov

„Bucureștiul arată ca după bombardament!”, a mai comentat o persoană.

„S-au format foarte multe gropi. Nimeni nu le astupă și nu se face nimic, ocolești 2 și dai mai în față în 5 gropi, sunt plantate mai rău ca ciupercile”, spune unul dintre membrii comunității.

Una dintre gropile formate pe carosabil în București, după ultima ninsoare. Foto: Facebook / InfoTrafic București Ilfov

Ce spun șoferii care și-au distrus cauciucurile în gropile din București

Zeci de șoferi se plâng că au făcut pană după ce au intrat cu mașinile în gropile nesemnalizate din Capitală. Pentru unii dintre ei ghinionul este cu atât mai mare cu cât nu au distrus doar una, ci două sau poate trei cauciucuri.

Unii dintre conducătorii auto au mărturisit inclusiv că au făcut pană după ce au intrat cu roata într-o groapă uriașă nesemnalizată, au luat cauciucuri noi și peste doar câteva ore au întâmpinat aceeași problemă.

„Tot Bucureștiul este plin de gropi. Am făcut pană, am cumpărat cauciucuri noi și în câteva zile aceeași problemă, alte cauciucuri și sunt foarte scumpe :( nu se poate așa ceva”, a scris unul dintre membrii.

„Eu mi-am tăiat ambele cauciucuri din față într-o singură zi”, a mai scris unul dintre utilizatori.

„Ambele jante cu cauciuc! Blv. Banu Manta, acolo mi-am spart toată mașina. Atenție dacă o să chemi Poliția să îți dea proces verbal ca să poți acționa, ai de așteptat”, a mai scris o tânără din București.

„Am spart și eu 2 cauciucuri în 3 zile pe centură. Este imposibil să eviți atâtea gropi în traficul aglomerat”, spune o persoană.

Situația este confirmată și de proprietarul unei vulcanizări din Capitală. Bărbatul spune că a înlocuit cauciucuri „de sute de milioane” doar în ultimele zile.

Una dintre mașinile postate de utilizatori: cauciucul este tăiat și janta îndoită după ce șoferul a lovit mașina într-o groapă. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

„Am vulcanizare în București. De luni până azi nu vă imaginați câte anvelope de sute de milioane au fost sparte din cauza drumurilor”, a scris el.

La postare de pe grupul InfoTrafic București Ilfov, oamenii au distribuit inclusiv imagini cu gropile din Capitală, încercând să îi atenționeze pe alți participanți la trafic cu privire la zonele de risc.

Cum își pot recupera șoferii care și-au distrus mașinile în București daunele

La aceeași postare, internauții vin și cu soluții pentru șoferii din București. Pe de-o parte, unii dintre ei recomandă ca Poliția să fie anunțată în momentul în care s-a petrecut incidentul, ca ulterior persoanele păgubite să poată da primăriile de sector în judecată.

„Trebuie să suni la poliție, proces verbal la fața locului, ar fi bine și un martor de pe acolo și se acționează în judecată Primăria Sector 1”, l-a sfătuit unul dintre membrii grupului pe autorul postării, care a avut incidentul în zona Herăstrău.

O stradă din zona Băneasa – Herăstrău, unde se văd gropile formate pe carosabil după ninsoare. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

Pe de altă parte, un alt membru al grupului a prezentat o serie de indicații clare pentru șoferii care trec prin astfel de situații.

„1. Trebuie să faci poze CLARE la locul incidentului. Trebuie să faci poza la groapa, trebuie să faci poza la mașină și să se vadă împrejurimile locului. Adică 1001 poze.

2. Trebuie chemată poliția rutieră să facă un proces verbal de constatare.

3. O urci pe platformă și te duci la service să-ți facă un deviz de reparații.

4. Cu toate cele de sus și copii după acte, faci mail către PMB sau aia de sector unde au termen de 30 de zile să îți răspundă.

P.S. dacă ai constatarea de la Rutieră făcută la locul incidentului, procesul are o garanție mai mare să fie acceptată de primărie și să îți primești banii înapoi”, spun el.

Gropile formate pe marginea drumului, București – Măgurele. Foto: Facebook/InfoTrafic București Ilfov

Primăriile, obligate să plătească în 30 de zile pagubele

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, într-un interviu la Antena 3 CNN, ce pot face șoferii care trec prin astfel de situații și cum își pot recupera daunele. El atrage atenția că odată ce sunt notificate, primăriile sunt obligate să plătească daunele în termen de 30 de zile. Dacă acest lucru nu se întâmplă, păgubiții pot acționa instituția în judecată.

Totuși, Adrian Cuculis le recomandă șoferilor să sune la Poliție, pentru că procesul verbal al agenților va sta drept probă în proces.

„Oamenii trebuie să știe că trebuie să facă poze, să aibă filmări, să oprească dacă este cazul o mașină din spate sau un pieton și să-l prezinte ca martor în instanță. Primăriile sunt obligate să plătească, la simpla notificare în 30 de zile. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, oamenii pot ajunge în instanța de judecată și s-ar putea ca aceste cheltuieli pe care le generează primăriile să fie mai mari decât dacă și-ar asfalta propriile străzi și drumuri pe care le au în gestiune”, a explicat avocatul Adrian Cuculis.

De ce apar gropile în asfalt pe drumurile din România, după ninsoare

Administrația Națională a Drumurilor (AND) a explicat de ce apar gropilor pe drumurile din România după ninsori și condiții meteo extreme. Într-o postare pe Facebook, instituția a detaliat cauzele și soluțiile aplicate pentru menținerea siguranței traficului.

Potrivit AND, fenomenele meteorologice severe din acest an, precum ciclurile repetate de îngheț și dezgheț, ploile abundente și variațiile mari de temperatură au accentuat deteriorarea drumurilor

„Principalele cauze sunt îmbătrânirea îmbrăcămintei asfaltice și infiltrarea apei în structura rutieră. În perioadele de îngheț, apa acumulată își mărește volumul, exercitând presiune asupra stratului asfaltic. Ulterior, prin dezgheț, structura cedează, în special pe sectoarele cu îmbrăcăminte asfaltică uzată, iar sub acțiunea traficului, în special a celui greu, apar gropi și degradări ale carosabilului”, explică reprezentanții AND.

Pentru a remedia situația, AND anunță că intervine rapid cu mixtură asfaltică rece, prioritizând lucrările în funcție de riscurile pentru siguranța rutieră. De asemenea, instituția anunță că pregătește reparații mai ample, care „vor fi executate imediat ce condițiile meteo vor permite utilizarea mixturilor asfaltice la cald”.

Aceeași situație a fost raportată și de conducătorii auto din Ploiești. Șoferii se plâng că sunt peste 500 de gropi în oraș, în care îți poți rupe mașina.

