Universitatea afirmă că ministrul a fost exmatriculat pentru neprezentare la cursuri

Potrivit unui răspuns oficial al Universității „Petre Andrei” din Iași, pentru Cotidianul.ro, Șerban a fost înscris la această instituție în anul universitar 2005-2006, nu între 2008-2009, cum apare în documentele oficiale publicate pe site-ul Camerei Deputaților și al Ministerului Transporturilor.

Ciprian Șerban, aflat la al treilea mandat de parlamentar din partea PSD și în funcția de ministru al Transporturilor din iunie 2025, a admis că a renunțat la studii, dar nu își amintește exact perioada în care a fost student și nici dacă a fost exmatriculat.

„Modul în care am întrerupt, că a fost prin abandon, prin exmatriculare, nu știu cum s-a finalizat”, a declarat Șerban.

Discrepanțe între CV și realitate

Universitatea „Petre Andrei” precizează că ministrul a fost exmatriculat conform Ordinului nr. 3098/09.10.2006. Într-un dialog cu Cotidianul, Ciprian Șerban a recunoscut că nu a frecventat cursurile, dar a infirmat că ar fi fost exmatriculat pentru note mici.

„Nu am mers la examene și am luat doi și trei și am fost exmatriculat, ci nu m-am mai prezentat. Și atunci, cumva trebuie să închidă situația unui student în momentul în care nu se prezintă la facultate”, a explicat ministrul.

Întrebat despre perioada menționată în CV, Șerban a spus că ar putea fi o greșeală de tipar: „Dacă v-au răspuns dumneavoastră, probabil așa este, e o greșeală de tipar”, a adăugat acesta, referindu-se la intervalul 2008-2009 specificat în documentele oficiale.

Controverse legate de studiile liceale ale lui Ciprian Șerban

Cotidianul.ro a descoperit și alte discrepanțe în CV-urile lui Ciprian Șerban. Într-una dintre versiuni, ministrul notează că a urmat Liceul Teoretic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț între 2000-2003, urmat de un an de pauză, pentru ca ulterior să finalizeze studiile la Liceul Teoretic Roznov între 2004-2006.

Totuși, Șerban susține că a dat examenul de Bacalaureat în 2005, ceea ce ridică întrebări despre cronologia exactă.

Ministrul a explicat motivele transferului între licee prin circumstanțe personale dificile: „În 2003 mi-a decedat tatăl. A trebuit să mă ocup de societatea companiei atunci. A fost o perioadă dificilă pentru noi. De asta m-am și mutat de la un liceu la altul. Dar, repet, sunt chestii personale pe care nu le-am discutat și nu vreau să le discut”.

Alte studii menționate în CV-ul ministrului PSD

Pe lângă perioada controversată la Universitatea „Petre Andrei”, Ciprian Șerban a notat că a urmat Academia de Studii Economice din București între 2012-2015, un program postuniversitar de Management și Leadership între 2015-2016 și un master la ASE între 2016-2018, când deja era deputat.

În 2018, Șerban a fost înscris la Universitatea Națională de Apărare «Carol I» pentru studii de securitate și leadership.

Precedente în Guvernul Bolojan

Cazul lui Ciprian Șerban nu este singular în actualul Guvern. În noiembrie 2025, Libertatea a dezvăluit că Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării, a inclus în CV-ul său că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși instituția a negat că acesta ar fi fost vreodată student acolo.

Moșteanu a explicat că eroarea provine dintr-un CV redactat rapid în 2016 și a demisionat ulterior: „Pentru asta îmi cer scuze”, a scris Moșteanu ulterior într-o postare pe Facebook.

Un alt scandal a implicat pe Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, acuzat de plagiat în teza de doctorat. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, 56,68% din lucrarea sa conține texte copiate. Marinescu a respins acuzațiile, catalogând materialul din PressOne drept „defăimător”.