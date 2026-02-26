Dorian Popa, cântăreț, actor și antreprenor, a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, conform deciziei definitive a Curții de Apel București.

Dorian Popa va presta muncă în folosul comunității

Artistul a fost găsit vinovat de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise, după ce, în 2023, a fost oprit de polițiști și testat pozitiv cu aparatul drug-test.

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Dorian Popa va fi supus unei perioade de supraveghere de 2 ani, în care va trebui să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Judecătorii au indicat două locații posibile pentru această activitate: Primăria Domnești sau școala gimnazială din aceeași localitate.

„Pedeapsa a rămas aceeași ca în prima instanță”, au precizat magistrații.

Dorian Popa: „Am pledat vinovat”

Dorian Popa a primit, inițial, o pedeapsă de opt luni de închisoare cu amânare, decizie care a luat-o instanța și în faza de rejudecare a dosarului. Parchetul a cerut însă o pedeapsă mai dură. Dorian Popa a declarat că el a pledat vinovat.

„Am lăsat justiția, legea să își facă treabă în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…)

Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă”, a spus în ianuarie Dorian Popa, într-un videoclip, pe YouTube.

„În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces, s-a repetat procesul, am rejudecat după legea nouă (…) Soluția a fost aceeași amânare a pedepsei, iar la acest al treilea proces, s-a făcut încă o dată recurs, recurs care va avea loc pe 19 ianuarie (…) Voi primi o pedeapsă finală”, a mai spus vloggerul în mediul virtual.

Decizia finală a instanței a venit acum, opt luni de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității.

