Extinderea programului Erasmus+ și integrarea voluntariatului

Anunțul despre majorarea bugetului Erasmus+ prin Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. 

Propunerea face parte dintr-un buget european estimat la aproape 2 trilioane de euro pentru perioada 2028–2034, buget care urmează să fie negociat și aprobat de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Procesul de negociere este așteptat să fie unul complex și de durată.

Comisia Europeană propune și extinderea ariei de acoperire a programului Erasmus+, care ar urma să includă activități de voluntariat, inclusiv pe cele dedicate sprijinirii operațiunilor de ajutor umanitar. În prezent, aceste activități sunt finanțate prin Corpul European de Solidaritate. Integrarea lor în Erasmus+ ar consolida coerența programelor europene dedicate tinerilor și ar simplifica mecanismele de finanțare.

Reprezentanții Comisiei Europene au transmis că noul program va sprijini mobilitatea în scop educațional încă de la vârste fragede și va consolida capacitățile în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Accentul va rămâne pe cooperare internațională, schimb de experiență și dezvoltarea competențelor relevante pentru piața muncii.

Ce înseamnă Erasmus+

Erasmus+ este programul Uniunii Europene dedicat educației, formării, tineretului și sportului. Acesta oferă oportunități pentru elevi, studenți, profesori, formatori și voluntari de a participa la mobilități internaționale, schimburi de experiență, stagii de practică sau programe de studiu în alte state europene și în țări partenere.

În același timp, organizațiile – școli, universități, ONG-uri, autorități publice – pot dezvolta proiecte comune, pot inova și pot împărtăși bune practici. Participarea nu se face prin înscriere individuală directă, ci prin intermediul instituțiilor care aplică pentru finanțare și selectează beneficiarii. Programul acoperă costurile de transport, cazarea și alte cheltuieli asociate mobilității.

Printre prioritățile Erasmus+ se numără incluziunea socială, tranziția verde, transformarea digitală și participarea activă a tinerilor la viața democratică. Programul este considerat unul dintre cele mai vizibile și apreciate instrumente europene, cu aproape patru decenii de existență.

Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 alocă un buget mai mare pentru finanțarea programului Erasmus+
Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Foto: Facebook

Viziunea „Erasmus pentru fiecare”

Roxana Mînzatu a subliniat că majorarea bugetului este un pas important, dar nu suficient pentru a răspunde ambițiilor europene în domeniul educației. Ea susține o viziune mai amplă, intitulată „Erasmus pentru fiecare”, care presupune ca fiecare tânăr european să beneficieze cel puțin o dată în viață de o experiență de mobilitate.

În opinia sa, Erasmus+ nu este doar un program educațional, ci și un instrument politic care contribuie la consolidarea integrării europene. Prin contact direct cu alte culturi și sisteme educaționale, tinerii dezvoltă o mai bună înțelegere a valorilor europene și un sentiment de apartenență la proiectul comun. Experiențele internaționale pot stimula implicarea civică și profesională și pot contribui la formarea unei generații de cetățeni europeni activi.

Însă, pentru ca acest obiectiv să devină realitate, este nevoie de integrarea mobilităților în curriculum și de asigurarea unui acces echitabil, indiferent de regiunea de proveniență sau de statutul socio-economic al beneficiarilor.

Universitățile europene consideră insuficient bugetul alocat programului Erasmus+

Deși bugetul alocat programului Erasmus+ a fost majorat, mai multe organizații reprezentative ale mediului universitar îl consideră și ele, la rândul lor, insuficient. Asociația Universităților Europene (EUA), alături de alte 16 organizații academice, solicită un buget de cel puțin 60 de miliarde de euro pentru perioada 2028–2034.

Potrivit declarațiilor comune, suma de 40,8 miliarde de euro ar permite, în cel mai bun caz, menținerea nivelului actual al activităților, în condițiile în care trebuie luate în calcul inflația, creșterea costurilor și integrarea noilor responsabilități. Organizațiile susțin că investiția insuficientă în educație ar putea afecta obiectivele strategice ale Uniunii privind competitivitatea, inovarea și reziliența.

Un buget mai consistent ar permite extinderea accesului pentru studenții cu oportunități reduse, finanțarea adecvată a alianțelor universitare europene, dezvoltarea competențelor digitale și verzi, precum și susținerea domeniilor strategice, inclusiv inteligența artificială. De asemenea, ar consolida atractivitatea Europei pentru talente și ar întări parteneriatele internaționale.

Legătura cu politica de coeziune

În paralel cu dezbaterea privind Erasmus+, oficialii europeni discută și viitorul politicii de coeziune. Roxana Mînzatu a evidențiat că aceasta trebuie să continue să reducă decalajele de dezvoltare dintre regiuni, dar și să sprijine competitivitatea economică și securitatea Uniunii.

Printre propuneri se numără crearea unor fonduri dedicate competitivității și dublarea bugetului pentru cercetare și inovare. Conferința „Coeziunea 2027+” a oferit cadrul pentru discutarea acestor direcții strategice, într-un moment esențial pentru definirea priorităților europene pentru următorul deceniu.

Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 alocă un buget mai mare pentru finanțarea programului Erasmus+
Sediul Comisiei Europene. Foto: Shutterstock

Ce este Cadrul Financiar Multianual

Cadrul Financiar Multianual (CFM) reprezintă bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, stabilit pentru perioade de câte șapte ani. Acesta fixează limitele maxime de cheltuieli și prioritățile investiționale ale Uniunii. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, CFM a devenit regulament al Consiliului, adoptat în unanimitate și aprobat de Parlamentul European prin procedură legislativă specială.

Noul Cadru Financiar Multianual va intra în aplicare în 2028 și va defini direcțiile strategice și financiare ale Uniunii pentru perioada 2028–2034, influențând investițiile în educație, inovare, dezvoltare regională și competitivitate la nivel european.

Cadrul Financiar Multianual 2028-2034 alocă un buget mai mare pentru finanțarea programului Erasmus+
