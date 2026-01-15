Proprietar cu 11.500 euro în 2026. Unde găsești cea mai ieftină garsonieră din țară?

Garsoniera costă 11.500 de euro, iar prețul mai este, în plus, și negociabil. Potrivit anunțului publicat pe platforma Imobiliare.ro, locuința se află în zona Micro 19 a orașului Galați, într-un bloc cu 4 etaje construit în anii ‘70.

Dotările sunt limitate, spațiul necesită zugrăvire, iar suprafața utilă a garsonierei abia depășește 10 metri pătrați. Există, însă, un grup sanitar propriu.

Pe piața imobiliară din Galați prețurile locuințelor au crescut cu 7% într-un an și au ajuns să se poziționeze în jurul valorii de 1.314 euro/mp util spre finele lui 2025.

Cumpărătorii au costuri din ce în ce mai mari, atunci când sunt interesați de realizarea unor achiziții imobiliare, și în celelalte orașe ale țării. Ritmul scumpirilor ar putea încetini, însă, ușor pe parcursul anului.

Momentan, cele mai accesibile apartamente vechi pot fi găsite în Timișoara, dacă ne concentrăm strict la situația înregistrată în principalele centre urbane ale țării. Discutăm despre o medie de 1.820 euro/mp util solicitată la vânzare de către proprietari, conform Indicelui Imobiliare.ro.

Ieșenii au acces, în schimb, la cele mai accesibile locuințe noi. Capitala Moldovei rămâne, la începutul lui 2026, singurul mare oraș din România în care media încă se menține sub pragul de 2.000 euro/mp util.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE