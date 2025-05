„Noi avem mai multe imobile construite la malul mării. Avem peste 2000 de apartamente făcute de-a lungul timpului. Avem atât garsoniere, cât și apartamente cu două sau trei camere. Majoritatea imobilelor noastre sunt poziționate în zone strategice, zone foarte bune, chiar pe malul mării, la zece metri de plajă. Avem garsoniere care pleacă de la 59.000 de euro și se duc până la 200.000 de euro pentru apartamente, în funcție de zonă, de etaj, de suprafață, de mai multe categorii”, a declarat Claudiu Matei, CEO Building Ștefan.

Claudiu Matei a vorbit și despre planurile de viitor ale dezvoltatorului Building Ștefan în Mamaia.

„Chiar urmează să începem un nou resort. Prima etapă s-a terminat și dorim să începem a doua etapă, tot în Mamaia Nord, la câțiva metri de plajă, chiar lângă plajă, cu vedere frontală către mare, cu multiple facilități, cu posibilitatea de a închiria: cei care cumpără de la noi să poată să închirieze și să facă un mic business”, a mai explicat CEO-ul Building Ștefan.

General manager-ul companiei de la malul mării a explicat și care este randamentul anual pentru apartamentele cumpărate și apoi închiriate.

„Avem niște calcule medii de randamente și dacă te ocupi așa cum trebuie de un imobil poți să depășești un randament de 13-15% pe an. Asta înseamnă să îl închiriezi în sezon, dar și în extra-sezon. În plus de asta, în calculul randamentului noi mai luăm și aprecierea apartamentelor în fiecare an, pentru că apartamentele cumpărat la noi, la Building Ștefan, se apreciază în fiecare an cu cel puțin valoarea inflației, ceea ce este un lucru bun. Practic, nu pierzi banii și îi investești”, a dezvăluit Claudiu Matei.

Claudiu Matei a dezvăluit și motivul pentru care prețurile apartamentelor au crescut cu 10%.

„Toată lumea a scumpit apartamentele cu 10% și nu se datorează măririi profitului nostru, ci faptului că s-au scumpit materialele, s-a modificat legislația muncii, s-a scumpit manopera. Și atunci am fost obligați să scumpim prețurile. Rata noastră de profit este aceeași, poate ușor mai mică, dar toate scumpirile care se vor vedea în imobiliare vor fi în funcție de schimbările legislative. Nu scumpim apartamentele intenționat, ci din contră, nouă ne convine să le ieftinim, dar nu avem cum, din păcate”, a precizat CEO-ul Building Ștefan.

CEO-ul Building Ștefan a vorbit și despre diferența dintre apartamentele de la munte și cele de la mare.

„Spre deosebire de munte, prețurile la mare sunt mai mari, dar cheltuielile sunt mai mici, pentru că la munte ai cheltuieli 12 luni pe an, iar la mare ai cheltuieli doar 2-3 luni pe an. Încasările, dacă le calculezi, sunt cumva aceleași. La mare, în schimb, poți să compensezi și cu o închiriere pe termen, nu aș putea spune lung, dar în restul anului, pentru că s-a dezvoltat această opțiune și acest context: din octombrie până în mai poți să îl închiriezi către studenți.”, a spus Claudiu Matei.

CEO-ul Building Ștefan a avut și un mesaj de transmis pentru cei care sunt interesați să facă o achiziție.

„Înainte să facă orice alegere, către orice dezvoltator, ar trebui să se intereseze și să vină să vadă. Noi ne dorim, în primul rând, ca lumea să vină și să vadă ce cumpără de la noi. N-aș vrea să cumpere cu ochii închiși. Pentru că atunci văd tot ceea ce noi putem oferi: facilități, îi putem ajuta să își facă și un calcul. Acum ne pregătim și pentru partea de închiriere, pentru că nu vrem să oferim servicii de slabă calitate. Într-adevăr, sunt câteva firme în jurul nostru, în Mamaia Nord, care se ocupă de asemenea servicii, noi încă nu i-am dat drumul, dar urmează, nu știu dacă anul ăsta, dar de la anul vom oferi și acest serviciu”, a mai precizat Claudiu Matei.

