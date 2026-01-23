Cel mai puternic pol economic din vestul țării a reușit să egaleze pentru prima dată Bucureștiul în materie de prețuri în 2014. Doar un an mai târziu a pășit pe prima poziție a clasamentului național și a reușit să se mențină acolo până în momentul de față.

Până la începutul lui 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele din Cluj-Napoca a ajuns la 3.235 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Pe segmentul nou al pieței rezidențiale, valorile depășesc deja ușor 3.300 euro/mp util.

Spre comparație, în București cumpărătorii achită, în medie, 2.204 euro/mp util pentru un apartament. În cazul în care se orientează spre o locuință aflată într-un bloc nou, pentru care lucrările de construcții au fost finalizate în ultimii cinci ani, prețurile sunt ușor mai crescute, media ajungând la 2.500 euro/mp util.

Cluj-Napoca nu este, însă, singurul mare oraș care devansează capitala într-un top național al prețurilor. La nivel european există și alte exemple, conform studiului Deloitte Property Index 2025. O situație similară poate fi întâlnită în Germania unde locuințele din Munchen se vând cu prețuri mai mari decât cele din Berlin. La fel, în Spania, Barcelona depășește Madrid, iar în Italia întâlnim prețuri mai mari pentru locuințele din Milano decât pentru cele din Roma.

De altfel, dacă ne comparăm cu alte țări din regiune, putem spune că locuințele din Cluj-Napoca sunt chiar “ieftine”. În cel mai scump oraș european, Luxemburg, prețul mediu ajunge la 11.074 euro/mp, iar în Paris la 10.760 euro/mp.

Orașul Cluj-Napoca are în continuare perspective bune de dezvoltare, investiții importante având loc pe plan local. Cel mai mare credit de dezvoltare imobiliară din România, de 400 de milioane de euro, a fost obținut, de exemplu, de la un consorțiu format din Erste Bank, BCR, BERD și BRD pentru proiectul de reconversie urbană Rivus Cluj din portofoliul Iulius.

Tot în Cluj a fost realizată și una dintre cele mai mari tranzacții cu terenuri din România. Fosta platformă industrială CUG, cu o suprafață de 32 de hectare, a fost cumpărată cu peste 20 de milioane de euro de Hexagon. Dezvoltatorul vrea să construiască aici un proiect cu o valoare estimată la 1 miliard de euro.

Una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani a fost semnată în 2025 la Cluj pe segmentul de birouri, iar sectorul hotelier înregistrează la rândul său o creștere, mai bine de 200 de noi camere fiind în lucru la ora actuală.