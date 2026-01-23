O carte rară din aur e licitată în România și prețul de pornire e doar 100 de euro

O carte din aur, licitată de la 100 de euro

Una dintre cele mai spectaculoase piese este „Cartea de Aur (Il Libro d»Oro)”, un volum unic realizat din foițe de aur de 24 de carate, cu puritate 999,9.

Greutatea totală a gravurilor atinge 20 de grame, iar prețul de pornire este de doar 100 de euro, cu mult sub valoarea sa reală de piață. Artmark oferă astfel o oportunitate rară de a deține un obiect care îmbină istoria cu luxul.

Expoziția «Visul Unirii»: un tribut adus istoriei

Licitația marchează și debutul expoziției „Visul Unirii: Cărți-document ale României moderne”, dedicată Unirii Principatelor Române din 1859.

Vizitatorii pot descoperi volume esențiale precum «Scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri”(ediție princeps, 1884), „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul” de Nicolae Bălcescu, îngrijită de Alexandru Odobescu, și poezii ale lui Barbu Paris Mumuleanu, Vasile Alecsandri și Cezar Bolliac. Aceste lucrări reflectă nașterea conștiinței naționale prin cuvânt și emoție.

Evenimentul include titluri din cinci colecții reputate, precum cea a Magdalenei Popescu-Bedrosian, cunoscut critic literar. Printre volumele remarcabile se numără „Între viață și cărți” de Nicolae Steinhardt (1976), „Visul” de Mircea Cărtărescu (1989) și „Viața ca o pradă” de Marin Preda (1977). Contribuții semnificative vin și din colecțiile familiei de artiști Murnu, ale memorialistului Pericle Martinescu, sculptorului Șerban Țuculescu și scriitorului Vania Gherghinescu.

Biblia de la Blaj (1795), una dintre cele mai vechi cărți religioase din licitație, are un preț de pornire de 1.500 de euro. O secțiune specială este dedicată lui Mihai Eminescu, iar printre piesele de rezistență se numără ediții princeps cu autografe de la Mircea Eliade, Emil Cioran, Nichita Stănescu și Marin Sorescu.

Acces gratuit la expoziție

Expoziția poate fi vizitată gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță, în București, zilnic între orele 10.00 și 20.00. Evenimentul este o oportunitate rară de a explora volume istorice și de colecție care au modelat cultura română.

Pentru participarea la licitație, doritorii trebuie să își activeze un cont de colecționar pe site-ul Artmark, disponibil gratuit.