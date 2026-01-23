Tehnologia constă „în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor”, fiind testată de DRDP Cluj pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Pentru remedierea mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, DRDP Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă pentru CNAIR. Aceasta constă în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt”, au transmis reprezentanții CNAIR.

Emulsia bituminoasă încălzită şi aditivată asigură o bună aderenţă şi reduce timpul de intervenţie.

„Pentru execuție în sezonul rece, emulsia bituminoasă este încălzită la temperaturi cuprinse între 70 – 80 C, aditivată și completată cu fluxant, pentru menținerea lucrabilității la temperaturi scăzute și asigurarea aderării liant–agregat. Această tehnologie a fost aplicată cu succes la temperaturi de -12C, iar rezultatele sunt pozitive. S-a constatat până acum o scădere a timpilor necesari pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe partea carosabilă”, mai arată CNAIR.

Compania ia în calcul extinderea tehnologiei dacă rezultatele se confirmă.

„Dacă rezultatele scontate se vor confirma (inclusiv din perspectiva rezistenței în timp a reparațiilor), se ia în calcul extinderea folosirii acestei tehnologii la alte direcții regionale ale CNAIR”, potrivit sursei citate.