Imagini rare cu Monica Anghel și soțul ei, Marian Caraivan. Ipostaza intimă în care s-au fotografiat

Monica Anghel și-a surprins fanii cu o ipostază în care rar a mai fost văzută. Artista, cunoscută pentru discreția cu care își trăiește viața personală, a publicat pe rețelele de socializare o fotografie extrem de tandră alături de soțul ei, Marian Caraivan, însoțită de un mesaj plin de iubire.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

La 57 de ani, Monica Anghel continuă să fie una dintre cele mai apreciate voci din România. Cu o carieră impresionantă, construită în zeci de ani de muncă și dedicare, artista a devenit un reper pentru multe generații de cântărețe. De altfel, Andra a mărturisit în repetate rânduri că a studiat cu atenție muzica Monicăi Anghel, iar mai târziu a avut ocazia să împartă scena cu ea.

Deși publicul este obișnuit cu aparițiile sale spectaculoase și cu energia pe care o transmite pe scenă, imaginile recente postate de artistă reprezintă o adevărată premieră. În fotografia publicată online, Monica Anghel apare îmbrățișată strâns de soțul său.

„Aici suntem noi doi, eu și soțul meu. Nu ne spunem în fiecare minut cât de mult ne iubim, dar știm că ne putem baza unul pe celălalt în orice moment al vieții, oricât de greu este acela. Cred că asta înseamnă dragoste, respect, iubire, prețuire. Mulțumesc, iubitul meu soț. Ești minunat. Și da, te iubesc!”, a scris Monica Anghel, pe Facebook.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost o veritabilă declarație de dragoste, semn că povestea lor, începută în urmă cu mai bine de 15 ani, este la fel de puternică și astăzi. Cei doi formează un cuplu solid, iar relația lor a trecut testul timpului.

Monica Anghel nu e o femeie geloasă

Într-un interviu acordat pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Monica Anghel a vorbit deschis despre căsnicia sa. Artista a recunoscut că nu este o femeie geloasă, deși a existat o perioadă în care a avut astfel de reacții. Cu maturitate, ea a explicat că echilibrul într-o relație vine din comunicare sinceră și din dorința de a discuta deschis lucrurile care deranjează.

„De ce să fiu (n.r. – geloasă). În tinerețe mai eram, dar înaintând în vârstă devii mai înțelept. De ce să fii gelos? (…) Nu te uiți în telefon, nu cauți în portofel, pentru ce să faci astea? (…) Nu stau să îmi fac filme din astea. Nu e sănătos să faci chestia asta, să te umpli de venin aiurea. Dacă vezi, aia e cu totul altceva, dar să stai că a întârziat jumătate de oră, o oră, ok, a întârziat (…) Am ajuns la concluzia că nu merită să ții în tine atunci când te supără ceva. Atunci când te supără ceva, spui în momentul acela frumos”, a declarat Monica Anghel, la Xtra Night Show.