Într-un interviu acordat Euronews, primarul a explicat că bugetul PMB se află într-o situație critică, având doar câteva milioane de lei disponibile după acoperirea cheltuielilor curente și a subvențiilor pentru transportul public și termoficare.

„Am primit 317 milioane, după ce am făcut toate plățile și am plătit parțial subvenția pentru STB și termoficare. În momentul de față mai avem undeva la cinci milioane în bugetul Capitalei. Sunt mulți români care au mai mulți bani în conturi decât Primăria Capitalei. E absolut jenant”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul a subliniat că Bucureștiul nu este autonom financiar, ceea ce limitează capacitatea municipalității de a genera venituri: „Bucureștiul nu își face singur finanțele, noi nu avem această flexibilitate, această competență minimă. Suntem dependenți de guvern”.

În acest context, edilul a anunțat că vor fi luate mai multe măsuri, inclusiv restructurări și închideri de instituții publice care nu mai au utilitate, pentru a reduce cheltuielile. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de săptămâna viitoare se vor regăsi proiecte care vizează desființarea unor astfel de instituții. „O mică parte, o primă serie de instituții publice vor fi închise. Este vorba de câteva instituții care nu își mai au niciun fel de rațiune de a exista, dar care cheltuie bani pe chirii, pe mașini”, a precizat primarul.

Ciucu a recunoscut că măsurile propuse, incluzând și scumpirea biletelor STB, nu vor fi populare, dar le consideră indispensabile pentru redresarea bugetului primăriei. „Eu nu stau doar să întind mâna la guvern, voi face multe reforme structurale, unele grele, cu costuri politice, comasări, restructurări, închideri de companii, de administrații, instituții publice”, a mai spus el.

