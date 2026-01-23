Subiectul este în dezbatere la nivel guvernamental, iar preşedintele consideră că, având în vedere dificultăţile economice pe care le-au suportat deja românii, aceste măsuri pot fi amânate pentru anul viitor.

Nicuşor Dan vrea reechilibrarea banilor între primării

Nicuşor Dan a subliniat necesitatea reevaluării distribuţiei financiare între Primăria București şi primăriile de sector, menţionând că actuala repartiţie este „dezechilibrată”.

„Eu am spus nu doar de 5 ani şi jumătate, de când am început mandatul la Primăria Capitalei, am spus asta de vreo 15 ani, de când ONG-ist fiind, mă preocupam de București, că este o repartiţie dezechilibrată între banii care vin din taxele şi impozitele bucureştenilor, între Primăria Capitalei şi primăriile de sector. Asta, de ani de zile, de la acea ceartă Năstase-Băsescu de acum 25 de ani, a luat Bucureştiului bani de dezvoltare”, a afirmat preşedintele.

Referindu-se la situaţia Primăriei București în 2020, Nicuşor Dan a precizat că datoria existentă la momentul preluării mandatului era de trei miliarde de lei şi că aceasta era „curentă”.

„Toţi banii, trei miliarde, trebuiau plătiţi de pe o zi pe alta şi oricine din creditorii pe sumele alea puteau să blocheze conturile primăriei şi vreo 20 le şi blocaseră. Nu puteam să facem investiţii”, a explicat el.

Pe lângă redistribuirea fondurilor între primării, preşedintele Nicuşor Dan a susţinut ideea prelungirii mandatelor primarilor, considerând că cele de patru ani sunt insuficiente pentru implementarea proiectelor.

„Inflaţia 10% înseamnă că toată lumea poate să cumpere cu 10% mai puţin. Şi în condiţiile astea, bineînţeles că orice primar are un mandat scurt, poate că ar trebui să-l facem mai lung. Nu ştiu dacă trebuie pe Constituţie sau lege, dar eu susţin mandate mai lungi de patru ani pentru primari”, a declarat oficialul.

Rata anuală a inflaţiei s-a aflat la 9,7% în luna decembrie 2025, comparativ cu luna decembrie 2024, iar energia electrică s-a scumpit cu 61%, conform datelor transmise în ianuarie de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În contextul economic actual, Nicuşor Dan consideră că unele investiţii în infrastructură sau amenajarea spaţiilor publice pot fi amânate.

„Evident că fiecare primar doreşte să facă investiţii, să amenajeze parcuri, să asfalteze străzi. O parte din aceste lucruri, în condiţiile în care, cum am spus, românii au suferit deja, pot să le lase pentru anul viitor”, a concluzionat preşedintele.

