Cântărețul român a plecat în vacanța din Thailanda cu nașa: „Suntem o familie fericită”. De ce nu l-a însoțit nevasta

După ce a devenit tată, Armin Nicoară a plecat în luna de miere fără Claudia Puican, iar recent el a mers și în Thailanda fără soție. Cea care l-a însoțit a fost una dintre nașele pe care le-au avut la nuntă și botez, Diana Dragne!

Claudia Puican a rămas în România să aibă grijă de copil

Din câte se pare, Claudia Puican a ales să nu-l însoțească pe Armin Nicoară, pentru a rămâne acasă cu Amir, fiul lor care încă nu a împlinit un an.

„Am fost în Thailanda cu una dintre nașe, Diana Dragne. Trebuia să vină și Claudia Puican cu Amir, dar i-a fost frică cu mâncarea și multe alte situații pentru copil și a ales să rămână acasă. Din fericire, Claudia a făcut alegerea corectă, pentru că nu avea nicio șansă cu Amir în legătură cu mâncarea și cu programul de somn, orele de zbor foarte multe…

Am făcut cinci ore din Budapesta până în Doha, din Doha șapte ore până în Singapore și după aceea încă trei ore din Singapore până în Thailanda. Eu, ca adult, nu aș mai alege să merg într-o țară ca Thailanda. Adică pentru mine rămân Punta Cana, Maldive”, a spus Armin Nicoară pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Celebrul artist a fost pus la zid de fani că și-a lăsat soția acasă să aibă grijă de copil și a plecat în vacanță fără ea, însă le-a răspuns acestora pe internet.

„Am văzut multe mesaje și vreau să spun ceva sincer, fără supărare. Faptul că sunt plecat câteva zile nu înseamnă că am plecat de lângă familia mea sau de lângă Claudia. Într-o relație normală există încredere, susținere și înțelegere. Noi așa funcționăm! Ne respectăm, vorbim, ne sprijinim și știm foarte bine ce avem unul cu celălalt.

Claudia știe tot ce ține de mine, de munca mea și de alegerile mele, la fel cum și eu știu că suntem o familie unită, chiar și atunci când nu suntem în același loc. Înțeleg că fiecare om vede lucrurile diferit, dar vă asigur că suntem bine, liniștiți și echilibrați. Asta contează cel mai mult pentru noi. Vă mulțumesc celor care ne respectați și ne doriți binele”, a scris Armin Nicoară în mediul online.

Armin Nicoară nu a mers singur în vacanța din Thailanda cu nașa Diana Dragne

Ținând cont că a fost atacat pe internet de către fani, jurnaliștii de la Click l-au întrebat pe Armin Nicoară dacă soția lui nu a fost geloasă pentru că el a plecat în vacanță alături de nașă. Artistul a ținut însă să precizeze că nu a fost singur în Thailanda cu Diana Dragne, ci aceasta a fost însoțită de soțul ei.

„Păi gelozia apărea dacă plecam doar eu cu nașa, singuri. Dar nașa a fost cu soțul ei. În momentul de față avem de toate. Ne-a dat Dumnezeu tot ce ne-am dorit: copil, carieră, sănătate! Suntem o familie fericită! Momentan nu avem nimic în plan să plecăm singuri. Vrem acum să plecăm la munte să schiem, doar că vrem să îl luăm și pe Amir cu noi”, a încheiat Armin Nicoară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE