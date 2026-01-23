De ce Nicuşor Dan nu a fost „teleleu” la Davos: „Nu avem o strategie. Şi n-am avut-o de 35 de ani”

Declaraţia sa a fost făcută joi noaptea, la Bruxelles, după Consiliul European informal, în contextul unei afirmaţii a consilierului prezidenţial Lazurcă, cel care a menţionat că şeful statului nu merge „teleleu” la Davos.

Nicușor Dan: Nu ne ducem pe la Davos, să ne vadă lumea pe acolo

„Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat Nicuşor Dan, explicând că astfel de vizite internaţionale trebuie să fie bine pregătite pentru a avea un impact real.

Preşedintele a detaliat că, în calitate de reprezentant al statului român, se întâlneşte lunar cu liderii europeni şi, o dată la șase luni, cu liderii comunităţii politice europene, care cuprinde toate ţările europene, inclusiv câteva din regiunea caspică.

El a criticat abordările superficiale în relaţiile internaţionale, subliniind că România trebuie să fie mai bine pregătită.

„Deci nu este vorba, cum a spus cineva, să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo. Întrebarea este cum putem să avem acces la oricine din lumea asta. Întrebarea este deschizi un dialog cu, habar n-am, prim-ministrul indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India? Avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive”, a comentat preşedintele.

Nicuşor Dan a adăugat că, în cazul în care România ar avea o strategie bine consolidată pentru zona caspică, s-ar putea organiza un turneu oficial în regiune.

„Dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona caspică, am face o săptămână, un turneu în ţările din zona caspică. Nu avem. Şi n-am avut-o de 35 de ani”, a concluzionat șeful statului.

Cine a reprezentat România la Davos

România a trimis la Forumul Economic Mondial de la Davos cea mai mare delegație guvernamentală de până acum, a anunțat Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu.

Astfel, trei miniştri ai Guvernului Bolojan şi consilierul prezidenţial Radu Burnete au reprezentat țara noastră la reuniunea anuală din Elveţia, în perioada 19-23 ianuarie.

Cei trei miniștri sunt Oana Ţoiu de la externe, Dragoș Pîslaru de la proiectele europene și Bogdan Ivan de la energie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE