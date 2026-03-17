Casele și apartamentele cu două camere, preferate de cumpărători

Aproximativ 32% dintre români intenționează să achiziționeze o casă în 2026. Pe locul al doilea în preferințele cumpărătorilor se situează apartamentele cu două camere, cu un procentaj de 30%, urmate de cele cu 3 camere (19%).

Garsonierele atrag doar 11% dintre potențialii cumpărători, fiind mai ales opțiuni pentru tinerii aflați la început de drum sau pentru investitori.

Apartamentele cu 4 camere sunt cel mai puțin căutate, doar 8% dintre respondenți arătând interes pentru acestea, ele fiind o alternativă pentru cei care își doresc mai mult spațiu fără a părăsi orașul.

Bugetele cumpărătorilor: sub 120.000 de euro, preferința majoritară

Doar 20% dintre cumpărători sunt dispuși să aloce între 120.001 și 200.000 de euro

Sondajul Imobiliare.ro arată că aproape 60% dintre români caută locuințe cu un preț de cel mult 120.000 de euro.

În plus, 80% dintre respondenți consideră că suma necesară achiziției este mai importantă decât vechimea imobilului.

Doar 20% dintre cumpărători sunt dispuși să aloce între 120.001 și 200.000 de euro, iar locuințele care depășesc acest prag sunt vizate de 15% dintre participanți.

Locuințele vechi, în topul preferințelor

Peste 44% dintre români își îndreaptă atenția către locuințe vechi, acestea fiind preferate pentru prețurile mai accesibile.

Doar 15% dintre cei chestionați preferă locuințe finalizate anul trecut

În același timp, 37% dintre cumpărători optează pentru locuințe noi vândute direct de proprietari, o alegere populară datorită eliminării TVA-ului de 21%, introdus în vara lui 2025.

Doar 15% dintre cei chestionați preferă locuințe finalizate anul trecut, avantajul principal fiind posibilitatea de mutare imediată.

În schimb, doar 4% dintre cumpărători sunt interesați de locuințele aflate în construcție, acest segment rămânând unul restrâns.

Ritm lent pe piața imobiliară

„Interesul românilor pentru cumpărarea unei locuințe rămâne, însă piața imobiliară traversează o perioadă în care ritmul este lent. În marile orașe, nevoia de locuire persistă, în contextul unui fond locativ îmbătrânit și al locuințelor adesea supraaglomerate.

În același timp, vedem o nealiniere între așteptările de preț ale dezvoltatorilor și cele ale cumpărătorilor pe segmentul locuințelor noi. Din acest motiv, cumpărătorii iau în considerare apartamentele noi aflate la revânzare”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Timpul alocat pentru găsirea locuinței potrivite

Pentru mulți cumpărători, procesul de identificare a locuinței ideale durează cel puțin șase luni, potrivit datelor din sondaj.

Preferințele pentru casele din zonele periferice sau pentru apartamentele vechi reflectă dorința cumpărătorilor de a găsi un echilibru între preț și calitatea vieții.

Astfel, 2026 se conturează ca un an în care accesibilitatea financiară și nevoia de spațiu rămân priorități esențiale pe piața imobiliară din România.