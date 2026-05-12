România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or

„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, în competiția oficială

România este prezentă la ediția din 2026 a Festivalul de Film de la Cannes cu trei producții semnate de regizori români cunoscuți.

Cel mai important titlu românesc selectat anul acesta este Fjord, noul lungmetraj regizat de Cristian Mungiu, care intră în competiția oficială pentru trofeul Palme dOr. Selecția confirmă din nou prezența constantă a regizorului român la Cannes, după succesul obținut de-a lungul timpului cu alte producții premiate internațional.

„Fjord” este producția românească selectată anul acesta în competiția oficială pentru Palme dOr, la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul va fi proiectat pe 18 mai și îl are în rol principal pe Sebastian Stan. Povestea urmărește viața soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care aleg să se mute împreună cu cei cinci copii ai lor într-un sat izolat dintr-un fiord norvegian.

Pe lângă „Fjord”, România mai este reprezentată și de alte două filme selectate în cadrul festivalului. „Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu, va fi prezentat într-o secțiune dedicată copiilor și adolescenților. În același timp, „Jurnalul unei cameriste”, semnat de Radu Jude, a fost selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes.

Filmul lui Radu Jude a fost realizat cu un buget de aproximativ un milion de euro și a fost filmat în 22 de zile, la Bordeaux, în Franța.

Radu Jude: „Filmele trebuie să provoace gândire”

Într-un interviu acordat pentru Euronews România, Radu Jude a vorbit despre modul în care vede cinematografia și despre rolul pe care filmele îl au în societate.

„Pentru mine, filmele sunt niște încercări de a descrie anumite realități umane, sociale, politice, istorice și așa mai departe, folosind instrumentarul cinema-ului. E ca o mână întinsă și o propunere pentru oricine vrea să vadă dacă, odată expus la un film, poate gândi altfel, poate gândi altceva”, a declarat regizorul.

Radu Jude spune că nu îl deranjează criticile și că își dorește ca filmele sale să genereze dezbateri și opinii diferite. „Poate cineva să gândească chiar împotriva filmului, iar asta nu mă deranjează. Îmi place foarte mult când cineva critică filmul sau îl acuză de diverse lucruri”, a mai spus acesta.

Filmele românești rămân prezente pe scena marilor festivaluri

Participarea celor trei producții la Cannes 2026 continuă seria prezențelor românești importante în marile festivaluri internaționale de film. Selecțiile din acest an aduc în prim-plan atât regizori consacrați, precum Cristian Mungiu și Radu Jude, cât și producții noi semnate de cineaști care continuă să fie remarcați în afara țării.

Radu Jude consideră că rolul cinematografiei depășește simpla poveste prezentată pe ecran și că un film trebuie să stimuleze reflecția și dialogul.

„Este foarte important ca un film să stimuleze, prin mijloacele sale specifice, un anumit tip de gândire și reflecție, care să ducă mai departe, de la alte gânduri la alte opere”, a declarat regizorul.

Filme despre război, istorie și teme politice, în selecția din 2026

Selecția din acest an include numeroase producții inspirate din evenimente istorice și conflicte politice. Printre acestea se numără filme despre Rezistența franceză, regimul de la Vichy sau războiul civil din Spania.

Directorul artistic al festivalului, Thierry Frémaux, a explicat că aceste teme reprezintă „o modalitate de a aduce istoria în prezent”.

În competiție se află atât regizori consacrați, cât și cineaști aflați la prima selecție la Cannes. Printre numele importante se regăsesc Pedro Almodóvar, James Gray și Cristian Mungiu.

Filmul „Paper Tiger”, regizat de James Gray, îi aduce împreună pe Scarlett Johansson și Adam Driver, în timp ce regizorul rus Andrei Zviaghințev prezintă „Le Minotaure”, o producție despre societatea rusă și recrutarea militară.

Festivalul va aborda și teme actuale legate de războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu și situația politică internațională. Documentarul „Rehearsals for a Revolution” urmărește patru decenii de luptă împotriva dictaturii din Iran, iar filmul rwandez „Ben’Imana” vorbește despre urmările genocidului tutsi din 1994.

În afara competiției, publicul va putea vedea și producții franceze inspirate din cazuri reale, precum „L’Abandon”, despre ultimele zile ale profesorului Samuel Paty, și „L’Affaire Marie-Claire”, dedicat luptei pentru dreptul la avort.

Totodată, organizatorii au transmis că festivalul își propune să rămână un spațiu dedicat cinematografiei clasice, într-un moment în care industria filmului este tot mai influențată de inteligența artificială.

„Inteligența artificială a intrat deja în studiouri (…). Nu închidem ochii, dar refuzăm ca aceasta să dicteze regulile cinematografiei”, a declarat Iris Knobloch, președinta Festivalului de la Cannes.