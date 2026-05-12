România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or

„Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, în competiția oficială

România este prezentă la ediția din 2026 a Festivalul de Film de la Cannes cu trei producții semnate de regizori români cunoscuți.

Cel mai important titlu românesc selectat anul acesta este Fjord, noul lungmetraj regizat de Cristian Mungiu, care intră în competiția oficială pentru trofeul Palme dOr. Selecția confirmă din nou prezența constantă a regizorului român la Cannes, după succesul obținut de-a lungul timpului cu alte producții premiate internațional.

Imaginea surprinde o actriță pe scenă, îmbrăcată în costum de cameristă, ținând o mătură și gesticulând expresiv într-o lumină dramatică. Decorul întunecat și jocul de lumini pun accent pe interpretarea sa, sugerând o scenă intensă și teatrală.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Fjord” este producția românească selectată anul acesta în competiția oficială pentru Palme dOr, la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul va fi proiectat pe 18 mai și îl are în rol principal pe Sebastian Stan. Povestea urmărește viața soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care aleg să se mute împreună cu cei cinci copii ai lor într-un sat izolat dintr-un fiord norvegian.

Pe lângă „Fjord”, România mai este reprezentată și de alte două filme selectate în cadrul festivalului. „Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu, va fi prezentat într-o secțiune dedicată copiilor și adolescenților. În același timp, „Jurnalul unei cameriste”, semnat de Radu Jude, a fost selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes.

Filmul lui Radu Jude a fost realizat cu un buget de aproximativ un milion de euro și a fost filmat în 22 de zile, la Bordeaux, în Franța.

Radu Jude: „Filmele trebuie să provoace gândire”

Într-un interviu acordat pentru Euronews România, Radu Jude a vorbit despre modul în care vede cinematografia și despre rolul pe care filmele îl au în societate.

„Pentru mine, filmele sunt niște încercări de a descrie anumite realități umane, sociale, politice, istorice și așa mai departe, folosind instrumentarul cinema-ului. E ca o mână întinsă și o propunere pentru oricine vrea să vadă dacă, odată expus la un film, poate gândi altfel, poate gândi altceva”, a declarat regizorul.

Radu Jude spune că nu îl deranjează criticile și că își dorește ca filmele sale să genereze dezbateri și opinii diferite. „Poate cineva să gândească chiar împotriva filmului, iar asta nu mă deranjează. Îmi place foarte mult când cineva critică filmul sau îl acuză de diverse lucruri”, a mai spus acesta.

Filmele românești rămân prezente pe scena marilor festivaluri

Participarea celor trei producții la Cannes 2026 continuă seria prezențelor românești importante în marile festivaluri internaționale de film. Selecțiile din acest an aduc în prim-plan atât regizori consacrați, precum Cristian Mungiu și Radu Jude, cât și producții noi semnate de cineaști care continuă să fie remarcați în afara țării.

Radu Jude consideră că rolul cinematografiei depășește simpla poveste prezentată pe ecran și că un film trebuie să stimuleze reflecția și dialogul.

„Este foarte important ca un film să stimuleze, prin mijloacele sale specifice, un anumit tip de gândire și reflecție, care să ducă mai departe, de la alte gânduri la alte opere”, a declarat regizorul.

Filme despre război, istorie și teme politice, în selecția din 2026

Selecția din acest an include numeroase producții inspirate din evenimente istorice și conflicte politice. Printre acestea se numără filme despre Rezistența franceză, regimul de la Vichy sau războiul civil din Spania.

Directorul artistic al festivalului, Thierry Frémaux, a explicat că aceste teme reprezintă „o modalitate de a aduce istoria în prezent”.

În competiție se află atât regizori consacrați, cât și cineaști aflați la prima selecție la Cannes. Printre numele importante se regăsesc Pedro Almodóvar, James Gray și Cristian Mungiu.

Filmul „Paper Tiger”, regizat de James Gray, îi aduce împreună pe Scarlett Johansson și Adam Driver, în timp ce regizorul rus Andrei Zviaghințev prezintă „Le Minotaure”, o producție despre societatea rusă și recrutarea militară.

Festivalul va aborda și teme actuale legate de războiul din Ucraina, Orientul Mijlociu și situația politică internațională. Documentarul „Rehearsals for a Revolution” urmărește patru decenii de luptă împotriva dictaturii din Iran, iar filmul rwandez „Ben’Imana” vorbește despre urmările genocidului tutsi din 1994.

În afara competiției, publicul va putea vedea și producții franceze inspirate din cazuri reale, precum „L’Abandon”, despre ultimele zile ale profesorului Samuel Paty, și „L’Affaire Marie-Claire”, dedicat luptei pentru dreptul la avort.

Totodată, organizatorii au transmis că festivalul își propune să rămână un spațiu dedicat cinematografiei clasice, într-un moment în care industria filmului este tot mai influențată de inteligența artificială.

„Inteligența artificială a intrat deja în studiouri (…). Nu închidem ochii, dar refuzăm ca aceasta să dicteze regulile cinematografiei”, a declarat Iris Knobloch, președinta Festivalului de la Cannes.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
ANAF vinde o „bestie” de lux! Un Audi A7 Quattro cu motor V6, la preț de mașină second-hand obișnuită. Atenție la eroarea din acte!
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Unica.ro
Gestul făcut de Ioana, iubita lui Ilie Bolojan, în plină stradă. Toată lumea vorbește acum despre asta! Avem imaginile! VIDEO
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Libertateapentrufemei.ro
Iubirile lui Ioan Isaiu. Un celebru artist face dezvăluiri care îți rup inima: „A avut și o relație acolo, timp de doi ani, cu…”! WOW, chiar neașteptat! Dar marea lui iubire a fost soția lui, producător TV la TVR și Antena 1
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Știri România 13:21
Șeful NATO, președinții Ucrainei și Finlandei, subsecretarul american al Apărării, Colby Elbridge, printre participanții la reuniunea B9 de la București
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Reportaj
Știri România 13:00
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Parteneri
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Adevarul.ro
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
Fanatik.ro
Cum a ajuns Sorana Cîrstea o mare jucătoare în circuitul WTA. Afacerea care a stat la originea lansării sale în tenis
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Stiri Mondene 14:00
România, prezentă la Cannes 2026 cu trei filme. Noul lungmetraj al lui Cristian Mungiu intră în cursa pentru Palme d’Or
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Stiri Mondene 13:38
Cum a apărut Andreea Ibacka alături de cei doi copii, după ce s-a spus că ea și Cabral divorțează. Ce a răspuns când a fost întrebată unde este soțul ei
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
ObservatorNews.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
Parteneri
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Mediafax.ro
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax.ro
Situație fără precedent: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină
KanalD.ro
Incident neobișnuit în județul Galați. O autospecială ISU a ajuns în șanț după ce s-a ciocnit cu o mașină

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Politică 11:02
Nicușor Dan, înaintea consultărilor pentru noul premier: „Nu fac experimente”. Răspunsul la întrebarea dacă Ilie Bolojan mai poate fi prim-ministru
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Politică 10:19
Nicușor Dan anunță că va chema AUR la consultările pentru formarea unui nou guvern
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Fanatik.ro
Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea