Cartierul Iris nu este, în general, între cele mai ieftine zone ale orașului de pe Someș.

Someșeni, Dâmbul Rotund și Făget s-au remarcat în ultimele luni ale anului 2025 ca fiind cele mai ieftine cartiere din Cluj-Napoca. Prețurile depășesc însă pragul de 2.300 de euro/mp, potrivit datelor Imobiliare.ro.

La polul opus găsim centrul orașului, dar și cartiere precum Gheorgheni și Zorilor. Aici întâlnim cele mai mari prețuri la vânzarea proprietăților.

În Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România la capitolul imobiliare, prețurile apartamentelor au ajuns la o medie de 3.254 de euro/mp în ianuarie 2026, în creștere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Apartamentele noi sunt scoase la vânzare, în medie, cu 3.357 de euro/mp, iar cele vechi cu 3.245 de euro/mp. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețurile locuințelor cu o cameră depășesc chiar 3.400 de euro/mp, după o creștere anuală cu aproape 13%.