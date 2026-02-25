Calculul numărului de polițiști locali va fi diferențiat în funcție de dimensiunea localității. Spre exemplu, în București și în alte județe, raportul va fi de un polițist la 6.500 de locuitori. Iar localitățile care au sub 4.500 de oameni vor avea poliție locală numai dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare.

„Se revizuiește norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi”, a precizat Executivul la finalul ședinței de Guvern.

„Se introduce posibilitatea ca prin hotărâre a autorității deliberative să se majoreze/diminueze numărul maxim de posturi pentru serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau/și pentru poliția locală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului”, scrie în comunicat.

„În ceea ce priveşte poliţia locală, se instituie alte norme de reprezentare, normă de personal pentru poliţia locală, de la un poliţist local la 1.000 de locuitori, va fi un poliţist local la 1.200 de locuitori, respectiv pentru servicii de pază care sunt la consiliile judeţene, de la un poliţist la 5.000 de locuitori, la un poliţist la 6.500 de locuitori, care generează, în asamblu, pe simulările noastre, reducerea numărului de posturi de poliţie locală cu 609 la nivel naţional”, a afirmat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Mai exact, numărul de polițiști locali va fi redus astfel:

un post la fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București

un post la fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, inclusiv București

localitățile cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean

numărul maxim de posturi rezultat cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

Guvernanții susțin că toate aceste măsuri vor duce la diminuarea cheltuielilor de personal în acest an cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în 2027 cu peste 3 miliarde de lei.

