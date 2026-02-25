Mai întâi, la finalul ședinței de Guvern, Bolojan a spus: „În baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universități să se facă începând din toamna acestui an, odată cu încheierea anului universitar, în așa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Și tot în baza acestei discuții a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”.

„Acum, trebuie să discutăm foarte deschis. Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei, este o practică ce a fost introdusă în zona noastră și eu cred că, dacă ar fi să fim foarte corecți și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt”, a adăugat șeful Executivului.

O zi mai târziu, au apărut primii contestatari. Doi rectori l-au acuzat pe Bolojan că deformează realitatea, este vorba despre rectorii Universității Alexandru Ioan Cuza și Universității Tehnice Asachi, ambele din Iași. Liviu Maha și Dan Cașcaval au negat afirmațiile premierului.

„Propunerea reducerii sporului de doctorat nu a fost discutată în Biroul Permanent al Consiliului Național al Rectorilor sau înainte. Noi am avut o discuție online pentru a pregăti întâlnirea cu premierul. Ulterior, colegii care ne-au reprezentat în grupul de lucru nu ne-au solicitat acordul pe această temă, nici nu a fost avansată de dumnealor. Deci, nu a venit din partea universităților”, a spus rectorul Universității Ioan Cuza din Iași, Liviu Maha, miercuri, 25 februarie, pentru Agerpres.

„Motivarea reducerilor salariale din educație nu trebuie făcută prezentând deformat concluziile la care s-a ajuns sau, mai degrabă, nu s-a ajuns în urma întâlnirii premierului cu Biroul permanent al Consiliului Național al Rectorilor din ianuarie 2026. O prezentare deformată menită să justifice măsurile de reduceri salariale din învățământ. Fiind prezent la acea întâlnire, pot să afirm cu toată răspunderea că nu s-a adus în discuție nicidecum subiectul sporul de doctorat, nici măcar nu cred că s-a pronunțat cuvântul doctorat. În fapt, nu s-a discutat de niciun spor”, a subliniat și Dan Cașcaval, rectorul Universității Asachi din Iași.