Cum a fost descoperită problema

Potrivit publicației The Verge, strategul AI Sammy Azdoufal a analizat protocolul prin care aspiratorul comunică cu serverele companiei. Folosind un instrument de programare, el a reușit să obțină tokenul privat al propriului dispozitiv.

Însă, în loc să primească acces doar la aspiratorul său, sistemul i-a permis să vizualizeze datele altor mii de dispozitive active la nivel global, inclusiv din SUA, Europa și China.

Concret, după ce a vrut să controleze aspiratorul robot cu controllerul de la PlayStation, specialistul a obținut acces la 6.700 de aspiratoare din toată lumea.

„Când aplicația sa de telecomandă dezvoltată de el a început să comunice cu serverele DJI, nu a răspuns doar un aspirator. Aproximativ 7.000 dintre aspiratoare din întreaga lume au început să-l trateze pe Azdoufal ca pe șeful lor.”, relatează The Verge.

„Nu am încălcat nicio regulă, nu am ocolit, nu am spart, prin forță brută, nimic.”, a declarat acesta. Practic, vulnerabilitatea i-a oferit „cheile” către mii de aspiratoare conectate din întreaga lume.

Mai exact, putea să le urmărească de la distanță, să aibă acces la camerele video ale aspiratoarelor robot, să asculte și să urmărească imaginile video în direct, dar și să găsească locația acestora, printre altele.

Un astfel de aspirator se vinde cu prețuri cuprinse între 1.300 și aproximativ 2.000 de euro.

Problema de securitate permitea:

acces la planurile detaliate ale locuințelor

vizualizarea transmisiunilor video live

acces la microfon

control de la distanță al dispozitivelor afectate.

Mai grav, datele erau stocate în text simplu pe servere, ceea ce înseamnă că puteau fi citite cu ușurință de oricine obținea acces.

În doar nouă minute, laptopul lui Azdoufal avea acces la deja 6.700 de dispozitive DJI din 24 de țări diferite și colectase peste 100.000 de mesaje ale acestora.

Reacția companiei DJI

După ce a descoperit vulnerabilitatea, Azdoufal a informat compania DJI, care a lansat ulterior actualizări de securitate. Acestea au fost implementate automat, fără a necesita intervenția utilizatorilor.

Cu toate acestea, specialistul susține că mai există probleme nerezolvate, inclusiv posibilitatea de a transmite imagini fără introducerea unui cod PIN.

Nu este un caz izolat

Problemele de securitate nu sunt o noutate în lumea dispozitivelor smart home.

Anul trecut, un inginer a descoperit că aspiratorul său iLife A11 trimitea constant date către producător. După ce a blocat comunicarea prin rețea, aspiratorul robot a fost dezactivat de la distanță printr-un cod trimis de companie.

Incidentul a demonstrat încă o dată cât de dependentă este tehnologia IoT de conexiunile cloud și cât de vulnerabile pot deveni aceste dispozitive.

Ce înseamnă asta pentru utilizatori

Tot mai multe persoane aleg dispozitive inteligente pentru confort și automatizare. Însă astfel de incidente ridică semne serioase de întrebare privind securitatea și confidențialitatea datelor.

Specialiștii avertizează că, dacă un utilizator obișnuit poate accesa accidental mii de dispozitive, un atac coordonat ar putea avea consecințe mult mai grave.

Cazul arată cât de importantă este securitatea cibernetică în era caselor inteligente.

