Patru dictatori în colecția de tablouri

Sibianul avea expuse în geamurile a două locuințe tablouri cu Adolf Hitler și Benito Mussolini și a realizat o svastică din ceramică pe pragul casei din orașul Agnita, județul Sibiu. 

Descoperirile au avut loc în urmă cu aproape un an, când un cetățean a sesizat Poliția orașului Agnita în legătură cu simboluri naziste pe care le-a observat pe o locuință de pe strada Nouă, la numărul 2. 

O casa roz cu doua etaje
Casa din Agnita. Foto: Google Street View

Reclamantul a observat o svastică realizată în ceramica de pe pragul casei. Ulterior, poliția a mers la ambele locuințe ale bărbatului. La casa din Agnita a mai fost identificată o pictură realizată în interior cu Adolf Hitler, fostul conducător al Germaniei naziste, precum și un tablou cu Hitler și Benito Mussolini, fost conducător al Italiei fasciste, afișat în fereastra dinspre stradă. 

La locuința din Sibiu, de pe strada Eduard Albert Bieltz, au fost identificate expuse în geamurile spre stradă tablouri ale lui Hitler și Mussolini. Bărbatul mai avea acasă tablouri cu liderul suprem din Coreea de Nord, Kim Jong Un, dar și cu fostul dictator al României, Nicolae Ceaușescu, care nu au reprezentat o problemă din punct de vedere penal. 

Doua ferestre albastre ale unei case albeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Simboluri asemănătoare cu sigla SS, pe porți

Porțile de la ambele locuințe au fost decorate cu simboluri care seamănă izbitor cu sigla Schutzstaffel (SS), organizația paramilitară a Partidului Nazist German. În rechizitoriul procurorilor nu apar însă referiri la acestea. În urma perchezițiilor, au mai fost identificate șase revolvere, o flintă şi telefoane mobile, bunurile ridicate în vederea efectuării cercetărilor.

O casa alba cu porti de lemn
Casa din Sibiu. Google Street View

Portretele lui Hitler și Mussolini afișate în geamurile locuinței din Sibiu puteau fi văzute, la o privire mai atentă, chiar și de pe aplicația Google Street View. În fața tabloului cu Hitler, avea expuse în geam și figurine cu Donald Trump și Statuia Libertății. 

De asemenea, pe ambele case ale acestuia era arborat steagul Statelor Unite ale Americii, el trăind în această țară timp de peste 30 de ani, până în anul 2021. Nicolae Gabriel Popovici a fost reținut pentru 24 de ore în 2 aprilie 2025, după care a fost cercetat cu măsura controlului judiciar. În perioada imediat următoare, a distrus svastica realizată pe pragul locuinței. 

Trimis în judecată, a recunoscut săvârșirea celor două infracțiuni: confecționarea de simboluri fasciste și utilizarea în public a simbolurilor fasciste. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a declarat că este inapt pentru muncă, ca urmare a unui handicap de care suferă și că singurul său venit este pensia de invaliditate.

A recunoscut, dar voia renunțarea la pedeapsă

Apărătorul sibianului a solicitat judecătorului să dispună renunțarea la aplicarea pedepsei. 

„A fost confecționat un singur simbol nazist la imobilul lui și nu s-a sesizat nimeni cu privire la acest lucru, până nu s-a sesizat fratele său cu care este în relații de dușmănie. Dacă se poate cumva cuantifica această modalitate în care a fost săvârșită această faptă, aceasta trebuia clasificată ca fiind cea mai puțin gravă dintre toate. Imaginile erau în locuință și puteau să fi observate doar de către un trecător care se uita atent, în mod intenționat, să observe ce are în casă. 

Nu era un lucru ușor de observat. Aceste lucruri erau amplasate în locuinţa din Agnita undeva pe o masă în interiorul imobilului, iar la locuinţa din Sibiu erau greu vizibile având în vedere culorile”, a spus avocatul. 

Acesta a mai explicat că în SUA, țară unde a trăit zeci de ani clientul său, afișarea unor astfel de simboluri ar fi legală, fiind încadrată la libertatea de exprimare. „Întorcându-se din SUA în anul 2021, nu și-a dat seama că în România nu se bucură de aceeași libertate de exprimare ca și în Statele Unite ale Americii”, a completat apărătorul. Popovici a recunoscut săvârșirea faptelor și, astfel, a beneficiat de o reducere importantă a sancțiunii penale.

Pedeapsă cu amânarea aplicării

Magistratul de la Judecătoria Agnita a constatat însă că cele două infracțiuni există și au fost dovedite prin probele depuse la dosar. 

„Elementul material al infracțiunilor reținute în sarcina inculpatului a fost realizat prin acțiunea de confecționare a unei zvastici care a fost amplasată în loc accesibil publicului, dar și de utilizare în public prin expunere la loc vizibil a trei tablouri ilustrându-i pe liderii naziști, unul la imobilul din orașul Agnita, iar celelalte doua la imobilul din Sibiu. A acţionat cu forma de vinovăție a intenţiei directe, prevăzând și urmărind rezultatul socialmente periculos, respectiv promovarea și propagarea ideilor fasciste de instigare la ură și discriminare”, a afirmat magistratul, potrivit hotărârii Judecătoriei Agnita, din 20 februarie 2026.

Judecătorul a completat că, totuși, bărbatul a realizat „o expunere publică minimă, limitată la amplasarea unei svastici pe pragul casei, pe care a și desființat-o după sesizarea organelor de cercetare penală și la amplasarea în ferestrele celor două imobile a trei tablouri ilustrându-i pe liderii naziști Adolf Hitler și Benito Mussolini, pe care le-a îndepărtat de asemenea, regretând comiterea faptelor”. 

În final, au fost reținute circumstanțe atenuante și a fost condamnat, simbolic, la 4 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de 2 ani. Această perioadă reprezintă una de încercare și în absența unei alte fapte penale, condamnarea se va șterge din cazier. 

Instanța i-a confiscat tablourile cu Hitler și Mussolini și i le-a restituit pe cele cu Kim Jong Un și Nicolae Ceaușescu. Decizia judecătoriei poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.

Pe unde trece șoseaua de centură construită la Bușteni – Azuga. Șantierul început recent traversează zone aglomerate, printre vile și pensiuni

