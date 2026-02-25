Referendum pentru desființarea CJ Ilfov, condus de Hubert Thuma, cerut de Vlad Gheorghe

Afirmațiile lui Gheorghe au venit după ce Thuma a cerut zilele trecute organizarea unui referendum prin care locuitorii din Ilfov să fie întrebați dacă sunt de acord cu depozitarea deșeurilor din București la ei în județ. „Ilfovul trebuie să fie respectat și consultat când devine „curtea din spate” a Capitalei”, a afirmat Thuma.

În acest context, a venit replica din partea consilierului lui Ilie Bolojan. „Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti şi crearea unui singur Bucuresti, cu o administraţie unică pentru tot arealul metropolitan”, a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

„Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, a adăugat el, după care a făcut o propunere care l-a deranjat pe Thuma.

Desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative. Banii economisiți pot merge direct către asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor, astfel încât să nu mai existe străzi ca cea din imagine. Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Bolojan:

În final, Vlad Gheorghe a folosit formularea „baronii locali”, cu referire la șeful CJ Ilfov, Hubert Thuma, căruia nu i-a rostit numele: „Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie. Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”.

În replică, președintele Consiliului Județean Ilfov l-a întrebat pe Bolojan, printr-o postare pe Facebook, dacă este de acord cu ce a spus Vlad Gheorghe: „Vreau să îl întreb public pe premierul României dacă este la curent cu declarațiile subordonatului său la adresa administrației liberale din Ilfov și dacă este de acord cu această poziționare. Găsesc că este inacceptabil ca un simplu consilier să lanseze un astfel de atac la adresa celor 540.000 de locuitori din acte ai județului Ilfov (în realitate, peste 1 milion). Consultarea publică e un subiect important despre care trebuie să vorbească oamenii pregătiți”.

Premierul Bolojan chiar a fost întrebat la conferința de presă de la Guvern, din aceeași zi, ce părere are, iar șeful Guvernului a răspuns: „De dimineață și până astăzi am fost prins în discuțiile legate de aceste proiecte importante, am fost în ședințele legate de buget și vă rog să mă credeți că nu am apucat să mă uit la postări sau la aspecte care țin de propuneri legate de astfel de aspecte”.

Nu doar PSD este împotriva lui Bolojan, ci și o tabără din PNL, condusă de Hubert Thuma

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai mult, Libertatea a scris pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat împotriva măsurilor luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Faptul că nemulțumirile în PNL cresc și că nu au fost cazuri singulare a fost evidențiat și de europarlamentarul Rareș Bogdan, care a dat semnalul revoltei împotriva lui Bolojan încă de la jumătatea lunii ianuarie și a spus că „din momentul ăsta voi vorbi” după o tăcere de mai bine de un an.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

