Concertul „Soundstalgic” pe care artistul l-a susținut în țara sa natală a avut ecouri pe TikTok, acolo unde fanii au reacționat în număr foarte mare, fiind surprinși de modul în care s-a prezentat Dan Bălan.

Chiar dacă spectacolul din Chișinău a fost unul de neuitat, după cum au afirmat cei prezenți în sală, iată că pe internet au apărut unele filmulețe prin care fanii afirmă că nu îl recunosc pe cântăreț.

„Dan Bălan de nerecunoscut” scrie pe unul dintre clipurile video care au apărut pe TikTok, iar în secțiunea de comentarii, fanii afirmă că se tem pentru starea de sănătate a lui Dan Bălan.

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală grea. Superartist, are voce, carismă, tot”, „Îmi pare rău, arată straniu… Dar vocea este inegalabilă”, „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu îmi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”, „Până la urmă, ce s-a întâmplat cu Dan Bălan?”, „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Arată foarte schimbat! Sper să fie bine din punct de vedere al sănătății”, „Foarte mult a slăbit. Oare ce s-a întâmplat cu el?” și „Nu pot să cred, nici nu mai seamănă” sunt doar câteva dintre comentariile care au apărut pe TikTok, din partea fanilor artistului.

În clipurile video care s-au viralizat în mediul online, Dan Bălan pare mai slab decât de obicei și poartă ochelari. Iar fanii au făcut o comparație și cu spectacolul pe care el l-a susținut la București în toamna anului 2025, afirmând că atunci artistul arăta bine.

„Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu”, „Știe cineva de ce este atât de schimbat?”, „Doamne, dar nu arată bine deloc” și „E schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan” au mai scris internauții pe celebra platformă.

