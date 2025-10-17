Construită pe o suprafață de aproape 10.000 m², cu spații moderne și linii de producție de ultimă generație, fabrica are o capacitate anuală ce ajunge la 8.000 – 10.000 de hectolitri.

Aceasta este amplasată în parcul logistic din Tomești și a fost scoasă pe piață la prețul de 4,2 milioane de euro.

„Achiziția include și drepturile asupra brandului Șapte Coline, un nume recunoscut și respectat pe piața locală. Acesta aduce cu sine nu doar infrastructura fizică, dar și o identitate de brand solidă și o bază de clienți fideli”, se precizează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Fabrica dispune de rezerve proprii de apă potabilă, cu două bazine de 1.500 m³ fiecare, panouri fotovoltaice cu o putere totală de 124 KVA care acoperă până la 95%-100% din consumul anual de energie electrică, dar și de spații dedicate angajaților, inclusiv o bucătărie internă și o cantină. Producția de bere artizanală a început lângă Iași în anul 2005.

