Timișoara, o piață imobiliară a contrastelor. Apartamentele noi sunt unele dintre cele mai scumpe din țară

Apartamentele vechi se vând cu prețuri semnificativ mai mici decât cele noi în orașul de pe Bega. Proprietarii au ajuns la să le scoată la vânzare la finalul verii, în medie, cu 1.774 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Locuințele se tranzacționează, astfel, cu cele mai mici prețuri înregistrate în marile orașe din țară, chiar dacă au crescut considerabil în ultimul an, mai exact cu 11%.

Topul marilor orașe din țară unde cumpărătorii găsesc cele mai ieftine locuințe vechi:

Timișoara: 1.774 euro/lună Iași: 1.870 euro/lună Constanța 1.880 euro/lună

Când vine, însă, vorba despre apartamentele noi, deși scumpirile s-au realizat într-un ritm similar, media a ajuns să depășească pragul de 2.100 euro/mp util. Astfel, Timișoara se poziționează acum pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru cumpărătorii care își doresc să cumpere o locuință într-un bloc nou, după Cluj-Napoca, Brașov și București.

Topul orașelor din România unde cumpărătorii plătesc cei mai mulți bani pentru un apartament nou:

Cluj-Napoca: 3.139 euro/mp Brașov: 2.538 euro/mp București 2.284 euro/mp Timișoara: 2.127 euro/mp

“Timișoara este în acest momentul unul dintre cele mai accesibile orașe mari din România, care asigură un echilibru foarte bun între prețurile locuințelor și nivelul veniturilor. Este într-adevăr paradoxal și curios să vezi prețurile apartamentelor vechi din Timișoara în urma celor din Iași sau Constanța, însă acest echilibru între venituri și cheltuieli asigură timișorenilor accesul la locuințe într-o măsură mai mare, credite mai mici și păstrarea unui standard de viață mai bun comparativ cu alte orașe”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Timișorenii vând repede și negociază puțin

Durata de timp petrecută în piață de apartamentele din Timișoara scoase la vânzare este a doua cea mai scurtă înregistrată în rândul marilor orașe. Perioada de timp necesară identificării cumpărătorilor este de doar 52 de zile, potrivit celui mai nou raport Imobiliare.ro Market 360. Doar în Capitală locuințele își găsesc mai rapid cumpărători, mai exact în 47 de zile.

Timișorenii negociază, totodată, cel mai puțin prețurile solicitate cumpărătorilor, dacă ne raportăm la proprietarii din celelalte orașe mari din România. Mai mult, marja de negociere chiar a scăzut ușor față de anul trecut și a ajuns de la 2,8% la 2,5% pe plan local. Spre comparație, în Cluj-Napoca prețurile sunt negociate cel mai mult, aproape 5%.

