Organizatorii italieni nu au mai deplasat în Bulgaria caravana sponsorilor pentru a reduce cheltuielile logistice. În marile tururi, cu două ore înainte de sosirea rutierilor defilează mașinile publicitare, care împart obiective promoționale. Copiii sunt cei mai fericiți de moment!

Rigidă și prea meticuloasă, poliția a închis accesul spre cățărarea din etapa a doua, de la pasul Liașkovet, încă de la 10.00 (sosirea era în jur de 17.00, așa că, pe traseu, au ajuns doar cei cazați în zonă, în Arbanasi ori Samovedene, sau sosiți cu rulota, la mănăstirea din vârful urcării.

În rest, jumătate din publicul de pe traseu era din România, mulți sosiți să-l vadă aievea pe favoritul danez Jonas Vingegaard, semn că un mare tur în țara noastră n-ar fi un vis de nerealizat.

Ploaia de dimineață s-a oprit, asfaltul s-a uscat, au fost căzături, au mai fost proteste legate de calitatea asfaltului sau de balizele de separare față de suporteri, dar, per total, nota 7 pentru bulgari!

După sfaturile „Bursucului”

Nu e prima oară când reporterul merge la o etapă dintr-un mare tur. Și nici nu e vreo mare scofală. Doar să te scoli dis-de-dimineață, să lași mașina cât de cât aproape, și, dacă e nevoie să urci, să te țină picioarele! Cum ne spunea „Bursucul” Bernard Hinault, într-un interviu făcut la el acasă, la ferma din Calorguen (Franța), „nu încetați să vă mișcați! Nu există vârstă pentru a începe sportul!”.

Alături de un amic care avea și el experiența etapelor epice din Turul Franței, am ales să mergem sâmbătă, 9 mai, la etapa a doua din „Il Giro”, adusă de vecinii bulgari lângă bătătura noastră.

„Să vezi că vor închide toate intrările spre cățărare și va fi greu să ajungem”, îi spun lui Cristi. În ciuda prognozelor meteo, ploaie sâcâitoare, decidem să mergem. Poate avem noroc!

Cristi Cucuteanu a fluturat steagul românesc lângă pista pe care au trecut cicliștii

„Cățărarea” de la cascada Hotnița și… Trifon Ivanov

Cu un popas la cascada Hotnița, lângă Veliko Târnovo și pasul nostru, Liașkoveț. La Hotnița se ajunge ieșind câțiva kilometri din drumul principal, la Samovedene, acolo unde s-a născut fostul mare internațional de fotbal bulgar Trifon Ivanov, decedat după un atac de cord, în 2016. Unul dintre nepoții legendarului Trifon e antrenor de copii în Samovedene.

Pe ploaie, prin noroi, s-a urcat pe traseu de la cascadă. Ba unul dintre noi a ajuns cu pantalonii rupți. Am fost la tur cu pantalonii rupți în tur!

Cum s-au trezit și rutierii, cu ale lor biciclete de 10.000-12.000 de euro, după ce au căzut cu 22 de kilometri înainte de sosirea în oraș. De a trebuit, mai târziu, să mergem în șir indian prin Veliko Târnovo.

Veliko Târnovo, pământ tricolor

Cum am avut dreptate și nu am reușit să urcăm spre pasul și mănăstirea Liașkoveț, aproximativ 10 kilometri de sosire, am decis să rămânem în Veliko, pentru a urmări finișul de pe bulevardul Vasil Levski. Cu sute de alți români, prin zeci de steaguri românești.

Dar fără fascinația caravanei publicitare, care a rămas în Italia, și cu puține suveniruri.

„Nici la Burgas nu mai sunt, iar noi doar asta mai avem”, a explicat doamna care vindea la buticul oficial.

Greu de găsit materiale promoționale la punctele oficiale, încă din a doua zi de „Il Giro”! Doar șepci (15 euro), ceva bidoane (15 euro) și tricouri de bebeluș (10 euro), la prețuri oricum mai mari decât le poți găsit pe site-uri de vânzare!

În rest, tricolor peste tot, ba chiar și o cerere în căsătorie românească, undeva pe mijlocul liniei drepte spre finiș.

„Am urcat pasul spre mănăstire pe biciclete”

Dacă noi am rămas în centru, au fost și prieteni care s-au organizat altfel. „Noi eram veniți de vineri și ne-am cazat în localitate. Mașina era jos. Am urcat pasul spre mănăstire pe biciclete și ne-am plasat la 500 de metri de vârf. Am ajuns sus pe la ora 14.00”, a explicat Bogdan, care a făcut o recunoaștere a traseului cu o zi înainte.

Când am ajuns, deja era închis pentru mașini. La ora 10.00, erau autospeciale de poliție la toate intersecțiile. Cu o zi înainte, vorbiserăm cu niște englezi care erau la mănăstire cu rulota și ne-au spus că se va închide devreme. Aflaseră de la agenți.

Orchestra de la mănăstire

Iar în ziua etapei, exact în locul în care s-au așezat, sub un cort, pe pasul Liașkovet, au găsit un toboșar-orchestră!

„Localitățile nu prea au marcat trecerea. În satele de pe traseu pe care le-am văzut nu era nimic roz sau care să anunțe Giro. Nici pe șosele nu era scris nimic. Data viitoare se vor pregăti mai bine!”, au spus românii care au venit special pentru Turul Italiei din Bulgaria.

Noi am uitat spray-ul, că aveam în plan să scriem pe șosea, pe urcare. Oricum, bine că a fost. Slavă bulgarilor!

Cu noi la finiș și cu ei sus, pe cățărare, am reușit să avem tabloul complet. S-a căzut, unii au protestat, alții au spus că se mai întâmplă.

Între Adam Yates și Jasper Stuyven

„Instinctul unui biciclist după o cădere nu este să se plângă, este să se ridice și să continue…”, Adam Yates, după căderea în care au fost implicați mulți rutieri.

În schimb, belgianul Jasper Stuyven a lansat un atac dur la adresa organizatorilor cursei, criticând modul în care a fost gestionată situația după căzăturile din finalul etapei: „Nu mai existau ambulanțe disponibile. Și urma o coborâre care putea fi periculoasă”.

Rutierul a explicat că mai mulți cicliști au cerut neutralizarea timpilor pentru clasamentul general, astfel încât lupta pentru victoria de etapă să continue.

A scos capul din mașină ca un câine speriat, a început să fluture steagul și a strigat: „Concurați!”. Apoi și-a băgat repede capul înapoi în mașină.

Ploaia care s-a oprit

Etapa la care a fost reporterul, a doua, s-a încheiat cu o victorie-surpriză, a uruguayanul Guillermo Thomas Silva Coussan, care a câștigat sprintul de la finișul de la Veliko Târnovo.

Mulți dintre rutierii care au căzut au ajuns răniți, unii chiar în… fundul gol.

Unui ciclist i s-a rupt perechea de pantaloni.

Fanii au fost mulțumiți: favoritul Vingegaard a accelerat în pasul Liașkoveț, unde a trecut primul, și era încă primul la 500 de metri înainte de sosire.

Am plecat când ploaia a stat și am acordat un 7 organizatorilor. De la Ploiești o pornisem la 5.00, am fost înapoi la 23.00.

Vrem și noi!

Anul trecut, Il Giro a plecat din Albania, acum, din Bulgaria. „Și România ar putea organiza o etapă dintr-un mare tur de ciclism”, a declarat, de mai multe ori, Cătălin Sprânceană, președintele federației române de specialitate, citat chiar de presa italiană.

Mai e mult însă până departe. Până una-alta, avem Turul Sibiului și Turul României.

Paul Magnier (Soudal Quick Step) a obținut a doua victorie de etapă în Giro 2026, după ce s-a impus la sprint masiv în runda a 3-a, terminată la Sofia, duminică, 10 mai. Francezul de 22 de ani l-a devansat pe ultimii metri pe Jonathan Milan (Lidl Trek), care declanșase primul sprintul. Podiumul a fost completat de Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

Luni a fost zi de pauză în Giro, una în care plutonul va părăsi Bulgaria și va lua drumul Italiei. Etapa a 4-a e programată marți, 13 mai, pe un traseu de 138 de kilometri între Catanzaro și Cosenza. Rutierii vor avea de înfruntat o cățărare repertoriată, (14,4 km/ 5,9%), și un finiș în ușoară urcare.

