Cea mai frecventă greșeală apare încă dinainte să înceapă lucrările: renovarea fără un plan clar. Mulți proprietari pornesc proiectul fără să știe exact cât vor să cheltuiască sau cât timp sunt dispuși să aloce lucrărilor.

„Pot spune cu mâna pe inimă că cea mai frecventă greșeală este lipsa planificării. Iar din lipsa acesteia pot să deduc alte două probleme, respectiv incapacitatea (n.r. beneficiarilor) de a-și stabili și de a comunica un buget foarte clar al investiției, respectiv nealocarea timpului necesar unui proiect de amenajări interioare, cât și etapei de implementare, de execuție a acestuia”, a declarat Ioan Dobre, fondatorul Except Custom Solutions în cadrul emisiunii “Întreabă Expertul” realizate de Imobiliare.ro.

„Câteodată, absența timpului este mai dureroasă decât absența resurselor financiare pentru că se fac foarte multe compromisuri”, a mai adăugat reprezentantul companiei care livrează proiecte la cheie în regim design&build.

Pe lângă lipsa planificării, tot mai mulți proprietari se lovesc de o altă capcană: imaginile perfecte de pe internet. Instagram, Pinterest sau chiar ideile generate de inteligența artificială au schimbat modul în care oamenii își imaginează casa ideală.

Platformele online pot avea un rol util. De exemplu, colecțiile de imagini sau moodboard-urile îi ajută pe proprietari să-și clarifice stilul și să comunice mai ușor cu designerii de interior. Problema apare atunci când inspirația devine un standard în realitate.

În acest context, o variantă mai sigură pentru cei aflați în căutare de inspirație pentru amenajarea locuinței ar fi consultarea revistelor de specialitate. Invitatul emisiunii "Întreabă expertul" recomandă această sursă deoarece prezintă proiecte deja realizate în realitate, nu doar concepte sau randări ideale. Astfel, cei interesați pot vedea soluții testate în practică și își pot forma așteptări mai realiste pentru propriul proiect.













