România are cei mai mulți proprietari de locuințe din UE. Care e țara în care chiriașii sunt majoritari

Germania, singura țară din UE în care chiriașii sunt majoritari

În Europa de Est, multe țări au unele dintre cele mai ridicate rate de proprietate din lume. România este lider detașat, cu 95,6% dintre locuitori trăind în locuințe proprii, urmată de Slovacia (peste 93%).

Niveluri similare, de peste 80%, se regăsesc și în Ungaria, Croația, Lituania și Polonia. Această situație are origini istorice, fiind rezultatul privatizării masive a fondului locativ din anii 1990, care a permis unui număr mare de familii să devină proprietari.

În schimb, în Germania și Austria, închirierea reprezintă un mod de viață frecvent întâlnit. În Germania, peste 53% din populație locuiește în chirie – singura țară din UE unde chiriașii sunt majoritari.

Austria urmează îndeaproape, cu aproape 46% chiriași. Situații similare se regăsesc în țările nordice, precum Danemarca și Suedia, unde aproximativ 40% dintre locuitori trăiesc în locuințe închiriate, datorită unui fond locativ public și cooperativ bine dezvoltat.

În Franța, majoritatea populației deține locuințe (64%), însă piața închirierilor rămâne semnificativă. Spania are aproximativ 75% proprietari, iar Belgia în jur de 72%, reflectând o tradiție puternică a proprietății, mai ales în zonele rurale și periurbane, dar și o piață dinamică a chiriilor în marile orașe, unde cererea este ridicată.

Factorii economici, demografici, juridici și culturali fac diferența

Diferențele dintre proporția proprietarilor și a chiriașilor se explică printr-un amestec de factori economici, demografici, juridici și culturali. În statele Europei Centrale și de Est, tranziția postcomunistă a dus la o creștere accelerată a proprietății prin vânzarea locuințelor publice. Astfel s-au format ratele ridicate de proprietate din țări precum România și Slovacia.

În Austria, însă, un sistem solid de gestionare a chiriilor și un fond extins de locuințe sociale mențin stabilitatea pieței. Viena este considerată un model european de bune practici în domeniul locuințelor sociale – administrația locală deține sau gestionează aproximativ jumătate din fondul locativ al orașului, oferind chirii accesibile pentru zeci de mii de familii.

Cadrul legislativ și politicile publice au un rol decisiv. Reglementările privind protecția chiriașilor, disponibilitatea locuințelor cu chirii moderate, precum și stimulentele fiscale pentru achiziția de locuințe influențează alegerile rezidențiale. În plus, ratele dobânzilor determină accesibilitatea locuințelor – cele scăzute stimulează cumpărarea, în timp ce cele ridicate o descurajează.

Nu în ultimul rând, tradițiile culturale joacă un rol esențial. În sudul și estul Europei, proprietatea este asociată cu stabilitatea și transmiterea patrimoniului, în timp ce în nord și vest predomină preferința pentru mobilitate și flexibilitate, caracteristici ale vieții în chirie.

Toți acești factori, combinați, explică diferențele majore dintre modelele de locuire întâlnite în diverse regiuni ale Europei.