Prezent la eveniment, notarul Radu Berevoianu, reprezentant al Camera Notarilor Publici București, a subliniat într-un interviu acordat Imobiliare.ro că inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a breslei de a se apropia de cetățeni. Pe toată durata Salonului, notarii publici oferă consultații gratuite celor care doresc să-și planifice achiziția unei proprietăți.

Cine alege notarul?

O întrebare frecventă pe piață este cine deține ultimul cuvânt în alegerea notarului. Radu Berevoianu a încurajat ideea ca fiecare familie să aibă un „notar consilier”, similar medicului de familie, pentru a se pregăti din timp pentru momentele importante, fie că vorbim de cumpărări, succesiuni sau aspecte matrimoniale.

Deși nu există o lege care să stabilească ferm, regula populară spune că cumpărătorul este cel care își alege notarul. Explicația este simplă: cumpărătorul este cel care dobândește titlul de proprietate și, de cele mai multe ori, achită taxele aferente. Totuși, părțile pot ajunge la un acord comun prin negociere.

Așteptările de la notar: dezvoltarea relației cumpărător-vânzător

Rolul notarului depășește simpla autentificare de acte. Notarul are datoria să se asigure că tranzacția este legală și echitabilă.

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

În primul rând, cumpărătorul și vânzătorul trebuie să expună notarului exact ce au negociat. Pe baza acestei expuneri, notarul va:

Verifica cu rigurozitate legalitatea tuturor documentelor.

Se va asigura că ambele părți sunt bine informate și că nu există un dezechilibru de cunoștințe între ele.

Va explica, pe înțelesul fiecăruia, drepturile și obligațiile pe care și le asumă prin semnarea contractului, garantând că decizia este luată în cunoștință de cauză.

Ghidul care te ferește de capcane

Pentru a veni în sprijinul celor care se află la prima achiziție, Camera Notarilor Publici a lansat „Ghidul Cumpărătorului Informat”. Acesta este un instrument digital, disponibil online, conceput să prevină capcanele imobiliare.

Printre elementele esențiale din ghid, reținem:

Garanția legală: Actul notarial este automat titlu executoriu.

Clarificarea contractelor: Se explică diferența crucială dintre antecontract și contractul de vânzare-cumpărare.

Taxele: Sunt prezentate nivelurile de taxare minimală stabilite de lege pentru diverse tipuri de contracte (vânzare, ipotecă).

Radu Berevoianu subliniază importanța vitală a înscrierii în Cartea Funciară, singura metodă care garantează dreptul de proprietate față de terți, alături de actul autentic.

Această inițiativă marchează o evoluție în relația dintre profesioniști și public, punând accentul pe informare și prevenție. Vă recomandăm să accesați Ghidul Cumpărătorului Informat pentru a vă asigura că sunteți pe deplin pregătiți pentru o tranzacție imobiliară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE