La prima întâlnire cu un vânzător, Șerban încearcă să-l convingă să nu vândă proprietatea, ci să găsească o soluție alternativă. Chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea unui comision imediat, el consideră că sinceritatea și sfatul corect aduc beneficii pe termen lung, cum ar fi recomandări pe viață.

De la actorie la prezentări creative

Cu o experiență de actor, Șerban a adus creativitatea și în prezentările video ale proprietăților. Aceste clipuri, realizate prin improvizație totală, se bazează pe sinceritate. Înainte de a filma, Șerban face un tur rapid al imobilului pentru a identifica și a sublinia, în mod transparent, eventualele defecte. Oamenii apreciază onestitatea, iar o prezentare autentică, care nu ascunde imperfecțiunile, construiește încredere.

Când se confruntă cu o proprietate care nu corespunde descrierii oferite de proprietar, Șerban alege să spună adevărul, chiar dacă asta duce la încheierea contractului. El se pune mereu în locul cumpărătorului și consideră că informațiile sincere sunt mai valoroase decât o vânzare forțată.

Locuința ideală și sfaturi pentru cumpărători

Pentru Șerban, locuința ideală este cea care îți economisește timp. O casă situată aproape de serviciu, școală sau grădiniță este o investiție în cea mai prețioasă resursă a noastră: timpul.

În încheiere, el le adresează un sfat important celor care caută o proprietate: cumpărați oricând, dar la un preț corect. Este esențial să apelați la un agent de reprezentare a cumpărătorului, care să vă ofere o analiză de piață corectă.

Nu vă lăsați influențați de predicțiile alarmiste, ci apelați la experți. La fel ca la cumpărarea unei mașini, cereți părerea unui expert tehnic imobiliar pentru o analiză structurală, mai ales când e vorba de o investiție de sute de mii de euro. Asta arată că sunteți serios și că vă protejați interesele.

