La prima întâlnire cu un vânzător, Șerban încearcă să-l convingă să nu vândă proprietatea, ci să găsească o soluție alternativă. Chiar dacă acest lucru înseamnă pierderea unui comision imediat, el consideră că sinceritatea și sfatul corect aduc beneficii pe termen lung, cum ar fi recomandări pe viață.

De la actorie la prezentări creative

Cu o experiență de actor, Șerban a adus creativitatea și în prezentările video ale proprietăților. Aceste clipuri, realizate prin improvizație totală, se bazează pe sinceritate. Înainte de a filma, Șerban face un tur rapid al imobilului pentru a identifica și a sublinia, în mod transparent, eventualele defecte. Oamenii apreciază onestitatea, iar o prezentare autentică, care nu ascunde imperfecțiunile, construiește încredere.

Când se confruntă cu o proprietate care nu corespunde descrierii oferite de proprietar, Șerban alege să spună adevărul, chiar dacă asta duce la încheierea contractului. El se pune mereu în locul cumpărătorului și consideră că informațiile sincere sunt mai valoroase decât o vânzare forțată.

Locuința ideală și sfaturi pentru cumpărători

Pentru Șerban, locuința ideală este cea care îți economisește timp. O casă situată aproape de serviciu, școală sau grădiniță este o investiție în cea mai prețioasă resursă a noastră: timpul.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

În încheiere, el le adresează un sfat important celor care caută o proprietate: cumpărați oricând, dar la un preț corect. Este esențial să apelați la un agent de reprezentare a cumpărătorului, care să vă ofere o analiză de piață corectă.

Nu vă lăsați influențați de predicțiile alarmiste, ci apelați la experți. La fel ca la cumpărarea unei mașini, cereți părerea unui expert tehnic imobiliar pentru o analiză structurală, mai ales când e vorba de o investiție de sute de mii de euro. Asta arată că sunteți serios și că vă protejați interesele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cheia succesului în imobiliare, în viziunea lui Șerban Trîmbițașu: empatia. Locuința ideală și sfaturi pentru cumpărători
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cea mai comentată fotografie a anului! Ce s-a putut observa în imaginea cu Prințesa de Wales și Prințul William, Melania și Donald Trump. Nu doar acest gest a atras de îndată sute de mii de comentarii, dar și acest detaliu
Viva.ro
Cea mai comentată fotografie a anului! Ce s-a putut observa în imaginea cu Prințesa de Wales și Prințul William, Melania și Donald Trump. Nu doar acest gest a atras de îndată sute de mii de comentarii, dar și acest detaliu
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
Știri România 14:16
Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
Șeful IPJ Mehedinţi, prins că a condus cu 109 km/oră în localitate, a încercat să scape de polițiștii de la Rutieră cu o minciună cât casa
Știri România 14:07
Șeful IPJ Mehedinţi, prins că a condus cu 109 km/oră în localitate, a încercat să scape de polițiștii de la Rutieră cu o minciună cât casa
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Maia Morgenstern, ironizată de Carmen Tănase în fața tuturor. „Filmulețe de pe rețelele de socializare, alea în care se filmează singură”
Stiri Mondene 14:42
Maia Morgenstern, ironizată de Carmen Tănase în fața tuturor. „Filmulețe de pe rețelele de socializare, alea în care se filmează singură”
Motivul pentru care Andreea Popescu a făcut contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc: „Vine dintr-o familie foarte bună”
Stiri Mondene 14:15
Motivul pentru care Andreea Popescu a făcut contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc: „Vine dintr-o familie foarte bună”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
ObservatorNews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
Parteneri
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Mediafax.ro
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
KanalD.ro
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult