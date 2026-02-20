Apartamente ieftine pot fi găsite în Cluj-Napoca în cartiere precum Someșeni sau Dâmbul Rotund. Prețul mediu solicitat aici este, potrivit datelor Imobiliare.ro, de circa 2.500 euro/mp util. Opțiuni la limita de jos a prețurilor pot fi găsite și în zona Bulgaria. De această dată, discutăm despre un preț mediu solicitat de 2.725 euro/mp util.

La cealaltă extremă întâlnim centrul orașului. Cumpărătorii plătesc aici peste 3.100 euro/mp util pentru un apartament. Cartierele Gheorgheni și Sopor se numără, de asemenea, printre cele mai scumpe din Cluj-Napoca. Discutăm despre un preț mediu solicitat de 3.111 euro/mp util, respectiv de 3.097 euro/mp util.

Negocierea prețului este posibilă în cele mai multe cazuri, dar reducerile pe care le pot obține cumpărătorii nu sunt foarte mari. Diferența dintre prețul solicitat și cel final de tranzacționare este, în medie, de 4,5%. În niciun alt mare oraș din țară nu întâlnim o marjă de negociere mai substanțială.

Un apartament se vinde, în general, în 72 de zile de la momentul în care a fost scos pe piață. Perioada necesară identificării cumpărătorului este mai mică decât în Brașov, dar semnificativ mai mare decât în București sau în Timișoara. În aceste orașe ai nevoie de mai puțin de două luni pentru găsirea cumpărătorilor.

Cât plătești chirie în Cluj-Napoca?

Chiriașii gravitează în Cluj-Napoca spre locuințele noi. Oferta este însă limitată și chiar scade pe acest segment. Astfel, pentru fiecare proprietate finalizată în ultimii cinci ani își arată interesul, în medie, trei potențiali chiriași, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Cele mai mici chirii din oraș pot fi găsite în cartierul Mănăștur. Aici, proprietarii cer, în medie, 500 euro/lună pentru un apartament. O altă zonă accesibilă pentru cei care își doresc să închirieze o locuință este Dâmbul Rotund. În acest caz, proprietarii cer, în medie, 550 euro/lună pentru un apartament.

Cele mai mari chirii sunt achitate lunar de cei care se mută în cartierul Gruia. Un apartament poate fi închiriat, în medie, cu 850 euro/lună.

