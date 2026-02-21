Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Până nu demult, păreau unul dintre cele mai solide și elegante cupluri din lumea bună. Alexandru Ion Țiriac jr și Sorana Cîrstea, jucătoarea de tenis numărul 1 a României, erau constant subiect de admirație, atât în presa autohtonă, cât și în publicații internaționale. Discreți, rafinați și extrem de rezervați cu viața lor personală, cei doi au preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească în locul declarațiilor.

Cu toate acestea, realitatea din spatele aparențelor este alta. Potrivit informațiilor obținute de cancan.ro, relația dintre Ion Ion Țiriac și Sorana Cîrstea s-a încheiat în urmă cu ceva timp, chiar dacă în spațiul public continuau să apară informații potrivit cărora cei doi ar fi încă împreună. Despărțirea, spun surse apropiate, nu a fost una conflictuală, ci rezultatul unei decizii mature, asumate de ambele părți.

Alexandru Ion Țiriac jr, primele declarații despre despărțirea de Sorana Cîrstea

Contactat de jurnaliști, Alexandru Ion Țiriac jr a confirmat separarea, păstrând însă discreția care l-a caracterizat mereu. „Am rămas amici, însă, cum bine știți, nu vorbesc despre viața mea personală și nu pot să vă ofer mai multe detalii”, a declarat acesta pentru sursa mai sus-menționată.

Relația lor a fost considerată una dintre cele mai frumoase și echilibrate povești din lumea mondenă românească. El – un bărbat discret, respectat și implicat în proiecte de business, ea – o sportivă de top, cu o carieră construită prin muncă, disciplină și performanță. Împreună, au format un cuplu care a inspirat prin naturalețe și bun-gust, fără gesturi ostentative sau expunere excesivă.

De-a lungul timpului, Alexandru Ion Țiriac jr și Sorana Cîrstea au ales să își trăiască povestea departe de lumina reflectoarelor. Aparițiile lor publice au fost rare, dar întotdeauna elegante, iar legătura dintre ei părea una solidă, bazată pe respect și înțelegere reciprocă.

Potrivit apropiaților, despărțirea a venit într-un moment în care prioritățile fiecăruia s-au schimbat. Sorana Cîrstea își concentrează energia asupra carierei sportive, rămânând una dintre cele mai apreciate și iubite jucătoare de tenis din România. De cealaltă parte, Alexandru Țiriac își continuă viața în stilul său caracteristic: discret, rezervat și axat pe proiectele personale.

