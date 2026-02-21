Aproximativ 14 kilometri de trafic sunt afectaţi, iar autocamioanele sunt nevoite să staţioneze ore întregi pe partea românească, după un nou episod de ninsori.

„Din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului, autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc. Această situaţie îngreunează inclusiv activitatea de deszăpezire a DN5”, precizează CNAIR într-un comunicat.

În acest context, drumarii fac eforturi considerabile pentru a menţine circulaţia deschisă pe DN 22, între Râmnicu Sărat şi Brăila.

„Se acţionează fără oprire, cu utilaje de deszăpezire şi material antiderapant, pentru ca traficul să se desfăşoare în condiţii cât mai sigure. Rugăm şoferii să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze distanţa corespunzătoare între autovehicule. Siguranţa în trafic depinde de fiecare dintre noi!”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Pe lângă această situaţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a raportat intervenţii în desfăşurare pentru deblocarea a trei autovehicule cu şapte persoane blocate în judeţele Călăraşi, Ilfov şi în Bucureşti din cauza zăpezii acumulate pe carosabil.

Potrivit IGSU, „la această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 7 localităţi din 4 judeţe – Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman, însumând un număr de aproximativ 2.141 consumatori finali afectaţi”.

Traficul rutier rămâne închis pe două tronsoane de drum naţional – unul între judeţele Ialomiţa şi Buzău şi altul între judeţele Ilfov şi Călăraşi – precum şi pe 20 de tronsoane de drum judeţean în Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Restricţii de circulaţie pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone sunt impuse pe două tronsoane de drum naţional în judeţul Călăraşi.

În ceea ce priveşte traficul aerian, autorităţile au confirmat că nu sunt curse anulate sau piste închise, iar traficul feroviar se desfăşoară fără blocaje. Pe partea navală, însă, manevrele rămân suspendate în portul Mangalia şi în Bara Sulina.

IGSU recomandă cetăţenilor să evite deplasările pe timpul nopţii din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului, care pot face drumurile mult mai periculoase.

„Atenţie la polei: Chiar dacă drumul pare curăţat, temperaturile scăzute pot favoriza formarea straturilor de gheaţă. Solidaritate: Dacă observaţi persoane fără adăpost sau oameni aflaţi în dificultate din cauza frigului, alertaţi imediat autorităţile”, se arată într-un apel transmis de salvatori.

„Salvatorii sunt la datorie şi monitorizează situaţia în timp real”, subliniază IGSU.

În acest context, autorităţile fac apel la prudenţă şi colaborare, în timp ce drumarii şi echipele de intervenţie încearcă să minimizeze efectele condiţiilor meteo dificile asupra traficului şi populaţiei.

Sagrada Familia atinge punctul său maxim după un secol de lucrări. La ce înălțime se ridică turnul

Alte știri

Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a XI-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Știri România 19:00
Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a XI-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Știri România 16:20
Raed Arafat, reacție dură după ce un medic din Borșa a fost agresat în timp ce resuscita o pacientă: „Violența are efecte imediate”
Monden

Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Stiri Mondene 16:54
Alexandru Țiriac și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Motivul care a dus la separare: „Am rămas amici”
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Stiri Mondene 15:33
Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer
Politic

Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
Politică 18:03
Ciprian Ciucu a explicat de câți bani are nevoie Bucureștiul ca să nu intre în incapacitate de plată: „Un deficit fabulos”
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
Politică 13:55
PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu
