Aproximativ 14 kilometri de trafic sunt afectaţi, iar autocamioanele sunt nevoite să staţioneze ore întregi pe partea românească, după un nou episod de ninsori.

„Din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului, autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc. Această situaţie îngreunează inclusiv activitatea de deszăpezire a DN5”, precizează CNAIR într-un comunicat.

În acest context, drumarii fac eforturi considerabile pentru a menţine circulaţia deschisă pe DN 22, între Râmnicu Sărat şi Brăila.

„Se acţionează fără oprire, cu utilaje de deszăpezire şi material antiderapant, pentru ca traficul să se desfăşoare în condiţii cât mai sigure. Rugăm şoferii să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze distanţa corespunzătoare între autovehicule. Siguranţa în trafic depinde de fiecare dintre noi!”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Pe lângă această situaţie, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a raportat intervenţii în desfăşurare pentru deblocarea a trei autovehicule cu şapte persoane blocate în judeţele Călăraşi, Ilfov şi în Bucureşti din cauza zăpezii acumulate pe carosabil.

Potrivit IGSU, „la această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 7 localităţi din 4 judeţe – Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman, însumând un număr de aproximativ 2.141 consumatori finali afectaţi”.

Traficul rutier rămâne închis pe două tronsoane de drum naţional – unul între judeţele Ialomiţa şi Buzău şi altul între judeţele Ilfov şi Călăraşi – precum şi pe 20 de tronsoane de drum judeţean în Brăila, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Restricţii de circulaţie pentru vehiculele cu masă maximă autorizată mai mare de 7,5 tone sunt impuse pe două tronsoane de drum naţional în judeţul Călăraşi.

În ceea ce priveşte traficul aerian, autorităţile au confirmat că nu sunt curse anulate sau piste închise, iar traficul feroviar se desfăşoară fără blocaje. Pe partea navală, însă, manevrele rămân suspendate în portul Mangalia şi în Bara Sulina.

IGSU recomandă cetăţenilor să evite deplasările pe timpul nopţii din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului, care pot face drumurile mult mai periculoase.

„Atenţie la polei: Chiar dacă drumul pare curăţat, temperaturile scăzute pot favoriza formarea straturilor de gheaţă. Solidaritate: Dacă observaţi persoane fără adăpost sau oameni aflaţi în dificultate din cauza frigului, alertaţi imediat autorităţile”, se arată într-un apel transmis de salvatori.

„Salvatorii sunt la datorie şi monitorizează situaţia în timp real”, subliniază IGSU.

În acest context, autorităţile fac apel la prudenţă şi colaborare, în timp ce drumarii şi echipele de intervenţie încearcă să minimizeze efectele condiţiilor meteo dificile asupra traficului şi populaţiei.

