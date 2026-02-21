Mihai Bobonete l-a dat de gol pe Andi Moisescu: „E oficial, știe toată lumea”. S-a confirmat divorțul de Olivia Steer

Situație neașteptată și savuroasă la masa juriului „Românii au talent”, în ediția de vineri, 20 februarie. Un dialog aparent inofensiv s-a transformat rapid într-o scenă care a lăsat publicul și colegii de platou cu zâmbetul pe buze, dar și cu multe semne de întrebare.

Totul a pornit de la prestația Doinei Andronachi, o pensionară de 83 de ani din București, care a urcat pe scenă cu multă energie și bună dispoziție. După momentul artistic, concurenta s-a întors către Andi Moisescu și i-a făcut o mărturisire complet neașteptată: „Am o fată pe care am vrut s-o mărit cu tine. Mi-ar fi plăcut!”.

Replica l-a flatat vizibil pe jurat, care i-a răspuns pe loc, amuzat și emoționat: „Doamne, dar ce compliment mi-ați făcut, doamna Doina!”. Însă adevărata „lovitură” a venit din partea lui Mihai Bobonete, care a simțit imediat momentul perfect pentru a deturna discuția într-o direcție cu totul neașteptată.

În stilul său caracteristic, Bobonete a preluat rolul de „părinte” și a început să-l „pețească” public pe Andi Moisescu, lămurind situația sentimentală a colegului său: „Doamnă, ați venit acum la fix, că nu e luat, e dat! E oficial, știe toată lumea!”. Replica a stârnit hohote de râs în sală, dar și reacții surprinse la masa juriului.

Gluma a continuat cu o „evaluare” în toată regula: „Mănâncă cu furculița, e frumos, e deștept! Al meu nu sforăie, a dumneavoastră?”, a spus Bobonete, adăugând că are deja costumul pregătit pentru o eventuală nuntă, având experiență recentă ca naș. Momentul a fost savuros, iar publicul a gustat din plin schimbul de replici.

Andi Moisescu nu l-a contrazis pe Mihai Bobonete

Ceea ce a atras însă atenția fanilor a fost că Andi Moisescu nu a contrazis nicio secundă afirmațiile lui Bobonete. Tăcerea sa a fost interpretată ca o confirmare tacită a zvonurilor apărute în ultimele luni despre separarea de Olivia Steer, potrivit tvmania.ro. Juratul nu mai poartă verighetă de ceva vreme și în aparițiile publice recente, a evitat să vorbească despre viața de cuplu, concentrându-se exclusiv pe carieră și pe cei doi băieți ai săi, David și Luca.

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut în urmă cu 20 de ani

Andi Moisescu și Olivia Steer s-au cunoscut în urmă cu aproximativ două decenii, la filmările pentru imnul Pro TV, iar relația lor a fost mereu una discretă. Tocmai de aceea, momentul în care Mihai Bobonete îl „declară disponibil” în fața unei țări întregi a fost perceput de mulți ca semnul clar că o etapă importantă din viața prezentatorului s-a încheiat.

Indiferent de interpretări, scena a fost una dintre cele mai memorabile din acest sezon „Românii au talent”, demonstrând încă o dată că spontaneitatea și umorul pot transforma un simplu dialog într-un moment de televiziune viral.

