PSD şi USR „se suportă mult mai bine decât vă închipuiţi”, spune Kelemen Hunor, după ironiile lui Sorin Grindeanu

Întrebat dacă PSD și USR reușesc să colaboreze în ședințele de coaliție, liderul UDMR a răspuns că mult mai bine decât se vede.

„Mult mai bine decât vă închipuiți dumneavoastră. Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găsește în USR. Era ironic el când a zis, dar…”. Afirmația făcută de Kelemen la Prima TV surprinde, având în vedere atacurile frecvente dintre cele două partide în mediul public.

Kelemen Hunor a explicat că percepția publicului despre tensiunile din coaliție poate fi diferită de realitate.

„Dacă stai la ședința coaliției și asculți ce se întâmplă acolo, pare OK. Dacă te uiți la televizor după ședința de coaliție și te uiți doar la declarații, ai impresia că arde casa. E o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă oricum”, a comentat acesta.

Potrivit lui Kelemen, în timpul ședințelor, toți membrii coaliției încearcă să găsească soluții și să apropie punctele de vedere, chiar dacă acestea sunt deseori diferite. Cu toate acestea, imaginea transmisă în presă sau pe rețelele sociale poate sugera o altă realitate, mai tensionată, susține liderul UDMR.

Afirmația lui despre relația PSD-USR vine după ce președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, a spus recent, ironic, faptul că s-a găsit PSD în USR, referindu-se la punctele de vedere comune pe tema tăierii normei de hrană pentru militari.

