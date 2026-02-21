Structura Primăriei, o problemă majoră

„Evident că este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureştiului în sine şi sunt decis să fac acest lucru. Evident, ar fi fost mult mai util şi mai uşor pentru mine dacă aş fi avut şi o majoritate care să mă susţină sau cel puţin care să nu blocheze anumite lucruri care sunt absolut necesare acum. Dacă le facem peste 6 luni, peste un an, va fi poate prea târziu”, a declarat Ciucu pentru Digi24.

Edilul a subliniat că Primăria Generală include numeroase direcţii, administraţii, centre culturale, teatre, spitale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi companii municipale.

„Birocraţia şi hăţişul administrativ este fabulos. Fiind foarte multe, nu au fost manageriate nici de către primar, nici de către Primărie, ci practic ai o mulţime de primari mai mici care răspund direct în faţa Consiliului General şi nu al primarului şi se comportă ca mici primari în domeniul lor, fără să se uite nimeni la eficienţă, la binele public, la serviciile publice. Sunt astfel de instituţii care, dacă mâine s-ar desfiinţa, nu ar simţi nimeni că s-au desfiinţat”, a explicat Ciucu.

Bucureştiul are nevoie de 4 miliarde de lei

Un alt aspect îngrijorător semnalat de primarul Ciprian Ciucu este deficitul de finanţare al Capitalei. Acesta estimează că sunt necesare aproximativ 4 miliarde de lei pentru a evita incapacitatea de plată.

„Bucureştiul are un deficit de finanţare fabulos, cu toate că aici se produc cei mai mulţi bani pentru România”, a subliniat el.

Reformele propuse, blocate de lipsa unei majorităţi

Ciprian Ciucu a explicat că a început mandatul prin propunerea unor măsuri de bun-simţ, cum ar fi închiderea unor instituţii cu un număr foarte redus de angajaţi sau ineficiente.

„Am propus proiecte de bun-simţ, cum ar fi închiderea unor instituţii care au câte trei sau chiar un singur angajat, care nu fac nimic, însă nici măcar acestea nu au fost votate de către cei de la PSD”, a declarat edilul.

Edilul a vorbit despre încercarea de a forma o majoritate politică în Consiliul General pentru a putea implementa reformele necesare.

„Eu am presupus, nu ştiu dacă mai presupun acest lucru acum, că am fi avut o majoritate cu PSD şi cu PPUSL, pentru că şi PSD, şi PPUSL, care este partidul domnului Piedone, controlează efectiv companii municipale în acest moment, adică doar ei sunt în AGA, şi-au pus consilii de administraţie ş.a.m.d. şi am zis ok, le iau din mers, dar nu a fost aşa şi sunt nevoit să încerc să facem o majoritate din cinci partide, dacă PSD şi PPUSL nu vor vrea să susţină acest rest de mandat”, a mai explicat Ciucu.

Totuşi, Ciucu a recunoscut dificultatea de a obţine o astfel de majoritate, în special în contextul în care un consilier REPER a decedat recent, iar locul său nu a fost încă validat.

„Lipseşte un vot pentru această majoritate”, a explicat primarul, care a adăugat că o astfel de majoritate ar fi „foarte fragilă”.

