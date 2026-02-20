Cum a comentat CTP prezența lui Nicușor Dan la Washington

„Fentestic! «Mi-e rușine de rușinea lui». Zicala asta românească mi-a venit în minte în vreme ce mă uitam la sforțările plug în trotuar ale televiziunilor de știri de a zugrăvi deplasarea președintelui Dan la menajeria de dictatori a regelui Trumpf ca pe un triumf”, a scris CTP pe Facebook. Gazetarul s-a referit la televiziunile care au prezentat deplasarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace ca pe un mare triumf diplomatic.

Cristian Tudor Popescu a continuat: „Însă prim-ministrului Den nu are de ce să-i fie rușine. A fost decent și sincer, nu a încercat să facă din rahat bici. Marele «súmit», cu accent pe prima silabă, cu Marco Rubio, vânturat ca sigur de propagandăii prezidențiali, a fost o încrucișare pe hol, cu câteva vorbe schimbate – „de politețe”, cum le-a caracterizat chiar Nicușor. Toate «bilateralele», inclusiv cu Trump, au fost la fel, cum au arătat toate fotografiile făcute fără AI: pe hol și scurtissime”.

Gazetarul a remarcat și el că Nicușor Dan nu a putut sta mai mult de vorbă cu președintele SUA pentru că a fost împiedicat de un agent de securitate.

Cu Trump, a încercat să prelungească momentul «de politețe», dar a fost zgornit de un agent din unitatea de protecție. Între timp, televizoarele titrau în neștire: „N. Dan va dezvălui ce a discutat cu Donald Trump”, „România, implicată în marile decizii ale liderilor mondiali”, „SUA-România, next level”, „Turcia, Egiptul, Arabia Saudită vor lua cuvântul după președintele Nicușor Dan”. Românii sunt „fentestic”, prim-ministrul Den e și el „fentestic”, toți cei care au venit la sfeștania Clubului Său sunt „fentestic”, ba chiar și cei care nu au venit, căci vor veni și ei, curând. Președintele SUA nu obosește să plimbe prin gură, de zeci de ori, cuvintele care îi plac la gust. Cristian Tudor Popescu:

În finalul editorialului, gazetarul a tras concluziile vizitei lui Nicușor Dan în SUA: „Rezultate de menționat după ce s-a încheiat soareua lui Trump: pentru El, o șpagă consistentă, de 6 miliarde $ – așa zice El –, cu care au dăruit masa dictatorii bogătani. Pentru președintele nostru și România, habar n-am. Pentru sus-semnatul: mi-am confirmat încă o dată că nu eram bun de politician și de patriot – n-aș fi în stare nici să dau mâna, darmite să vorbesc, fie și «de politețe», cu scârnăvia asta de om care vrea să stăpânească planeta, oricâte interese naționale aș avea în cârcă”.

Cu o zi în urmă, Cristian Tudor Popescu a postat un comentariu scurt referitor la vizita lui Nicușor Dan în SUA: „Delir limbistic la Antena 3 și Digi 24”.

Gafa lui Trump la Consiliul de Pace: L-a numit pe Nicușor Dan premier

Preşedintele SUA, Donald Trump, a găzduit la Washington o primă reuniune a Consiliului pentru Pace, iar Nicuşor Dan a fost unul dintre puţinii șefi de stat din UE prezenţi, cu statut de observator, în condiţiile în care majoritatea ţărilor europene au declinat invitaţia. Liderul de la Cotroceni a reușit să stea de vorbă cu președintele SUA doar câteva zeci de secunde, timp în care au discutat „chestiuni de politețe”, după cum a explicat Nicușor Dan.

Iar Trump a făcut o gafă de protocol în discursul său, mai exact l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministru, în loc de președintele României. În rest, discursul de prezentare, care a durat 20 de secunde, a conținut cuvinte de apreciere pentru Dan și pentru români, cuvinte care țin însă de diplomație și, drept urmare, sunt rostite frecvent în asemenea contexte. Mai ales când este vorba despre Trump, cunoscut pentru stilul său hiperbolic repetitiv și orientat spre superlative.

„Prim-ministrul Dan al României… Românii sunt minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Și dumneavoastră sunteți fantastic. Mulți dintre români vin și muncesc în această țară, ne ajută și sunt oameni de încredere”, a spus Trump, după cum se poate vedea în imaginile video de mai jos.

Amintim că președintele SUA a inițiat în luna ianuarie un așa-numit „Consiliu pentru Pace”, prezentat drept o inițiativă pentru promovarea păcii și destinată soluționării conflictelor globale, care va fi condusă pe viață de el. Țările invitate au mandate de trei ani, iar pentru a deveni membre permanente trebuie să plătească un miliard de dolari.

Aproximativ 50 de state au primit invitații, dar până acum au acceptat să facă parte din Consiliu mai puțin de 30. Foarte important, pentru că există temerea că acest „Consiliu pentru Pace” ar putea periclita munca Organizației Națiunilor Unite (ONU), marile puteri europene Franța, Germania, Italia și Marea Britanie au manifestat reticență față de structura propusă de Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE