Lotul include patru eleve, iar dintre acestea, una singură este din provincie. Este vorba de Mălina Carla Pavel, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești. Mălina are deja un palmares impresionant, cu zeci de premii la concursuri naționale și internaționale.

Trei dintre eleve învață la același liceu

Celelalte trei componente ale lotului României învață la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București: Aida Mitroi (clasa a XII-a), Ioana Stroe (clasa a XI-a) și Carina Maria Viespescu (clasa a XI-a). A 15-a ediție a Olimpiadei Europene de Matematică pentru fete va avea loc în perioada 9-15 aprilie la Bordeaux, la competiție urmând a participa sute de eleve de elită de pe tot continentul.

Libertatea a vorbit cu Mălina Carla Pavel despre reușitele ei la vârf, ca și despre pasiunea sa pentru matematică și unde intenționează să studieze după absolvirea Colegiului Național „Alexandru Odobescu”.

În ultimii trei ani (2023-2025), eleva din Pitești a obținut de fiecare dată medalia de argint la Olimpiada națională de matematică, iar în 2022 a obținut medalia de bronz. 

În primăvara anului 2025, Mălina a reușit să obțină medalia de aur la Olimpiada internațională de geometrie, o competiție foarte dificilă la care au participat sute de elevi din peste 40 de țări de pe tot globul. 

Pasionată de matematică încă de la grădiniță

Mălina Carla Pavel, eleva de clasa a IX-a care s-a calificat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete: „Sunt și zile în care lucrez 10-12 ore”
Mădălina Pavel este pasionată de matematică „pentru că este foarte logică”. Preferă geometria. Foto: Arhivă personală

Pasiunea Mălinei pentru matematică s-a născut foarte devreme: „Când eram la grădiniță, eram foarte pasionată de puzzle, mai ales cele în 3D. Doamna educatoare Eugenia Bobeică a fost cea care m-a îndrumat spre matematică”.

Eleva de la Colegiul Național „Al. Odobescu” din Pitești a participat la competiții încă de mică, din clasa pregătitoare, însă primele concursuri mai importante și care și-au pus o oarecare amprentă asupra sa au fost „LuminaMath”, în clasa a doua  și „Viitori Olimpici”, în clasa a patra, fiind prima sa experiență de nivel național. Înainte de liceu, Mălina a absolvit Școala „Mihai Eminescu” din Pitești, o cunoscută pepinieră de olimpici naționali și internaționali la matematică.

„Îmi place foarte mult matematica pentru că este foarte logică și te învață să vezi lumea diferit, pornind de la lucruri simple și ajungând la concluzii complexe”, explică Mălina Carla Pavel. 

Medalia de aur pe care a obținut-o la Olimpiada internațională de geometrie este una foarte importantă pentru ea, mai ales că geometria este partea sa preferată din matematică.  

Mălina spune că vrea să menționeze în CV și performanța de la Concursul național „Viitori Olimpici”, unde a luat bronz, clasându-se pe locul al treilea, fiind medalia care i-a confirmat că este pe drumul cel bun. Se mai mândrește și cu prima medalie la Olimpiada națională de matematică, unde a învățat că nimic nu se poate și fără multă muncă.

Programe de elită pentru tineri matematicieni în America și China

Grație rezultatelor sale de top la matematică, Mălina a fost selectată la două programe de elită pentru tinerii matematicieni în Statele Unite. În 2024, Mălina a participat la International Mathematics Summer Camp (IMSC) la Beijing, în China, fiind selectată de către Upper School Education, echipa fiind formată doar din șase elevi. La concursul de la finalul programului, Mălina a obținut locul 3.

În vara anului 2025, Mălina a participat la Mathematical Olympiad Program (MOP), Chicago, SUA, selectată de către Societatea de Științe Matematice din România, echipa țării noastre fiind formată din doi elevi.

Ofertă de la o universitate de top din China

Legat de Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete care va avea loc în luna aprilie, Mălina spune că „ar fi un vis al meu să iau medalia de aur la această competiție internațională prestigioasă, dar asta cred că își dorește oricine participă, însă nu cred că m-aș supăra dacă mă întorc cu argint”. 

Tânăra matematiciană a dezvăluit pentru Libertatea și ce timp alocă pregătirii la matematică: „Nu e un număr fix de ore. Sunt zile, deși foarte rare, în care nu lucrez deloc și zile în care stau și câte 10-12 ore. Depinde de starea mea de spirit în ziua respectivă. În medie, aș spune undeva la 6 ore”.

Mălina a primit deja oferte de a face facultatea peste hotare, la finalul clasei a IX-a, când a participat la International Mathematics Summer Camp (IMSC) în Beijing. 

„La finalul taberei se ține un concurs cu subiecte în genul celor de la Olimpiada Internațională de Matematică, unde am obținut premiul al treilea. Toți cei cu premii am primit o ofertă de a studia la Tsinghua University, cea mai bună universitate din China, însă nu intenționez să studiez în China. Încă nu sunt foarte decisă unde o să merg după terminarea liceului, iau în calcul Universitatea din București, dar și opțiuni din Statele Unite sau Regatul Unit al Marii Britanii”, mai spune Mălina Carla Pavel. 

În puținul timp liber, îi place să citească și să asculte muzică clasică, iar compozitorul său preferat este Johann Strauss. 

