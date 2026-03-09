Cât costă un apartament nou în Timișoara și unde poți analiza oferta marilor dezvoltatori?

Prețuri medii de 2.139 de euro/mp util

Luna trecută, cumpărătorii interesați de achiziția unei locuințe de acest tip au plătit, în medie, 2.139 de euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

În Capitală, un apartament nou se vinde, în medie, cu 2.500 de euro/mp util. Există însă zone unde locuințele din cele mai noi proiecte imobiliare depășesc 4.800-5.000 de euro și ajung chiar și la 13.000 de euro/mp util.

În Cluj-Napoca, un apartament nou poate fi cumpărat cu un preț mediu de 3.378 de euro/mp util, în timp ce în Brașov ajunge la 2.695 de euro/mp util.

Cele mai noi oferte, la Târgul Imobiliar Timișoara

Cei interesați de realizarea unei achiziții în orașul de pe Bega pot compara cele mai noi oferte din piață la Târgul Imobiliar Timișoara. Marii dezvoltatori își vor prezenta în cadrul evenimentului organizat de Tion.ro și Imobiliare.ro noile proiecte.

Expozanții vor aduce în fața vizitatorilor peste 1.000 de proprietăți, inclusiv case și terenuri. La târgul imobiliar vor lua parte și brokerii biroului local Imobiliare.ro Finance. La standul lor, vizitatorii vor putea obține informații despre cele mai avantajoase oferte de creditare din piață.

Târgul Imobiliar Timișoara va fi organizat în perioada 14-15 martie la Iulius Congress Hall, iar participarea este gratuită.

