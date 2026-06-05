Unul dintre cele mai emoționante momente petrecute în ultimele zile pe o scenă din România a avut loc într-o locație din nordul Bucureștiului, în fața a peste 1.000 de oameni.

În timpul concertului său, F. Charm l-a invitat pe scenă pe Emanuel Ion, tânărul nevăzător care a impresionat o țară întreagă la „Românii au talent”, în anul 2024.

Pentru Emanuel Ion, momentul a avut o încărcătură specială: este fan declarat al lui F. Charm și interpretează frecvent piesele artistului în videoclipurile publicate pe rețelele sociale. Când a primit invitația de a urca pe scenă alături de idolul său, visul său a devenit realitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cei doi au interpretat împreună piesa „Adevăratele probleme”, iar reacția publicului a fost pe măsura emoției transmise de pe scenă.

„La Berăria H am trăit un moment pe care nu-l voi uita prea curând. În timp ce cântam «Adevăratele probleme», i-am invitat pe scenă pe Emanuel Ion și pe încă un tânăr nevăzător din public. În câteva minute piesa nu mi-a mai aparținut mie. A aparținut adevărului. De multe ori ne plângem că viața ne stinge lumina. Dar în seara aceea am văzut oameni care nu pot vedea lumina și totuși reușesc să o poarte în suflet mai puternic decât mulți dintre noi.

Mi-am ținut cu greu lacrimile. Nu din milă, ci din respect. Pentru curajul lor, pentru puterea lor, pentru lecția pe care au oferit-o unei săli întregi… Uneori Dumnezeu urcă pe scenă prin oameni și îți amintește că adevăratele probleme nu sunt cele pe care le strigăm zilnic, ci cele pe care uităm să le prețuim. Mulțumesc, Emanuel. În seara aceea noi am cântat o piesă, dar tu ai cântat o lecție de viață”, a spus artistul la puțin timp după desfășurarea momentui atât de important pentru el.

La fel de emoționantă a fost și reacția lui Emanuel Ion după ce a urcat pe scenă în fața celor aproape 1.500 de oameni. „Te iubesc din toată inima, să știi, și îți mulțumesc pentru tot ce faci. Mamă, nu-mi vine să cred”, a afirmat tânărul.

Într-un alt mesaj public, Emanuel Ion i-a scris lui F. Charm: „Te iubesc, îngerule! Ești modelul meu în viață! Vă iubesc pe toți”!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE