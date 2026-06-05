Într-un interviu recent, Iuliana Luciu a povestit cum a ajuns să renunțe la televiziune și ce înseamnă pentru ea noua carieră.

„Trecerea către muzică nu a fost chiar un viraj brusc, ci mai degrabă ceva ce a crescut în mine în timp. Muzica a fost mereu acolo, doar că, la un moment dat, am simțit că vreau să o duc dincolo de pasiune și să o transform într-o experiență live, împărtășită direct cu oamenii.

Diferența dintre platoul de filmare și pupitrul de DJ este uriașă, dar în același timp ambele au ceva comun: energia publicului (…) Când sunt în fața mii de oameni, simt o libertate pe care nu o regăsesc în altă parte. E un mix de adrenalină, concentrare și bucurie pură. Și, sincer, momentul în care vezi că muzica ta ridică oamenii sau schimbă atmosfera unei seri nu se compară cu nimic”, a spus vedeta, pentru viva.ro.

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Iuliana Luciu a vorbit și despre locurile în care a mixat și momentele care au impresionat-o cel mai mult.

„Pentru mine contează enorm conexiunea cu oamenii din public. Dacă ar fi să aleg o singură experiență, e foarte greu, pentru că fiecare loc are energia lui. Dar există seturi care rămân cu tine nu neapărat pentru locație, ci pentru momentul în sine: vibe-ul din crowd, cum se leagă muzica, cum simți că totul curge perfect. Am avut seri în care publicul m-a surprins complet, în sensul bun, în care am simțit că nu mai există distanță între mine și ei, ci doar muzică și energie.

Cred că acelea sunt momentele cu adevărat memorabile pentru mine, indiferent dacă au fost în Dubai, Monaco sau în România. Pentru mine rămâne important să fiu prezentată ca Lucille, pentru că asta sunt acum, fără etichete în plus”, a mai spus Iuliana Luciu pentru sursa citată.

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