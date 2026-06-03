Deși contextul macroeconomic actual generează neîncredere în rândul investitorilor emoționali, omul de afaceri recomandă o strategie clară, bazată pe un portofoliu diversificat.

Întrebat cum ar plasa o sumă de 200.000 de euro, Erimescu a subliniat la interviurile Imobiliare.ro că secretul stă în „feliarea” banilor în mai multe clase de active, combinând imobiliarele, acțiunile și tehnologia, pentru a atenua riscurile pieței.

Cât despre viitorul orașelor, investitorul pariază pe reconversia zonelor industriale vechi în hub-uri comunitare axate pe calitatea vieții, dând ca exemplu proiectul Faber din Timișoara.

În ceea ce privește impactul inteligenței artificiale asupra noii generații, Erimescu recunoaște că viitorul va fi radical diferit, iar soluțiile la provocările aduse de AI sunt încă în plin proces de construcție.

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